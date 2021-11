¿Dónde está la inteligencia?

En uno de mis múltiples viajes a Paraguay, el país más hospitalario de Hispanoamérica, una colega ginecóloga, conociendo mis deseos de ir al Chaco paraguayo (todavía no lo conozco), en uno de los descansos del congreso celebrado en Asunción, me dice: ¿Dr. usted quiere conocer un campamento indígena? Lógicamente le dije que sí, pero que tenia entendido que el Chaco estaba a unos 300 kilómetros de Asunción. Si quiere yo le llevo a un campamento indígena que hay a 40 kilómetros de aquí, el campamento de los indígenas makás.

Los makás o macás, según Wikipedia, son un pueblo indígena originario del Chaco Boreal en Paraguay y Argentina que hoy viven principalmente en la Nueva Colonia Indígena Maká, ubicada en la localidad de Mariano Roque Alonso, y algunos en los suburbios de la ciudad de Asunción, así como también en la provincia argentina de Formosa. Son una de las muchas etnias indígenas de Paraguay, entre 19 y 20, cada una con su lengua materna.

Y nos fuimos a conocer dicho campamento, que ella conocía muy bien por haber sido directora del Hospital Indígena de esa población, el cual me enseño e hicimos un recorrido por sus modestas instalaciones, donde pude observar a sus pacientes indígenas, sus enfermedades y sus tratamientos y lógicamente su mínimo presupuesto económico.

Siempre les dije a mis residentes, que durante su formación MIR y en el 4º año que les permite, en algunos casos, completar su formación en el extranjero o en otro hospital español por 3-6 meses, no deben olvidar reservar 1 mes, en algunos casos con unos días es suficiente, para ir a un hospital de este tipo, de un país en vías de desarrollo, para ver como se hace Medicina, sin tecnología, sin medicamentos, sin sabanas, sin prácticamente, nada de nada. Algunas veces esta enseñanza, les será más útil en su vida profesional que el hospital mas reconocido de los Estados Unidos.

Después esta doctora, me llevo a un campamento de los indígenas makás, que lógicamente me pareció similar a los de las películas del oeste americano con sus tiendas y sus habitantes. En una de las tiendas, estaba el maestro del campamento en una clase a los niños. Yo, educada y respetuosamente, esperé unos minutos a que terminase la clase y cuando terminó, mi doctora guía me presentó al maestro y comenzamos a hablar.

Cuando ya habíamos establecido cierta proximidad y familiaridad entre ambos, le pregunté: "¿Me permite usted que le haga una pregunta?". "Pregunte lo que quiera doctor", me dijo el maestro, y yo le pregunté: Me podría decir, por favor, ¿en qué idioma les enseña a estos niños? Yo noté que mi pregunta le sorprendió al maestro, pero me respondió: por supuesto les enseño en Maká, que es su lengua materna y la de toda la comunidad indígena Maká, ya que es la lengua que hablamos habitualmente entre nosotros.

Yo iba a darle las gracias, cuando el maestro me dijo: "Bueno, también les enseño en Guaraní que es la lengua oficial de Paraguay y a través de la cual todas las poblaciones indígenas de Paraguay, que somos 19 en total, nos comunicamos y entendemos entre nosotros". Les diré que el Guaraní, que también es la moneda oficial del Paraguay, es un hermoso idioma que oigo cada vez que voy a Paraguay, ya que muchos de mis amigos y colegas, lo hablan o lo entienden y difícilmente lo escriben ya que es más difícil, lo cual les viene muy bien para entender la cultura de su país y en algunos casos para entender a sus pacientes que no dominan el español.

Sigo con el Maestro: Me pareció muy bien la respuesta adicional del maestro, cuando a continuación me dijo: "Y por supuesto, doctor, les enseño el idioma español, ya que también es el idioma oficial de Paraguay y para que se pueden comunicar con todo el mundo que habla español en Latinoamérica y en el resto del mundo y que ya vamos por mas de 500 millones de habitantes". Impresionante, este maestro indígena les enseña a los niños el dialecto Maká, el idioma Guaraní y también el idioma español. Una auténtica y real enseñanza trilingüe.

Entonces me vino a la memoria mi país, España e inmediatamente pensé: ¿Dónde está la inteligencia, en esta etnia indígena y este Maestro de esta humilde choza indígena de los Makás paraguayos o en la civilizada sociedad de Cataluña, donde sus políticos, ciudadanos y maestros se empeñan en enseñar en los colegios a sus niños solamente el catalán, despreciando un idioma que es hablado por todos los españoles y por ya mas de 600 millones de habitantes en este mundo, el idioma Español?

¿Ustedes qué creen?

