Casado o Ayuso

En las ultimas semanas los ciudadanos de a pie, los españoles normales, sensatos y tolerantes, orgullosos de su país y patria, de sus orígenes, de su historia, idioma, cultura, costumbres y tradiciones, de España, asistimos sorprendidos a una supuesta confrontación en el Partido Popular, entre Génova (Casado) y Sol (Ayuso) que no entendemos en absoluto y menos cuando todo parece tener origen en el equipo de Pablo Casado y no en Isabel Díaz Ayuso, que sigue mostrándose como siempre fiel a su partido y presidente Casado. Permítame, Sr. Casado, hacerle una serie de comentarios, siempre con la mejor intención y pensando en el bien del PP y España:

1. El desgaste del PSOE y la deriva de Unidas Podemos es claro tras estos años de gobernanza legal y cogobernanza ilegal del partido socialcomunista que malgobierna y malgestiona España y que ha llevado al paro laboral y a la ruina a miles de españoles tras la pandemia del coronavirus, con las peores cifras económicas de Europa.

2. Las encuestas de empresas serias, no la pantomima del CIS del socialista Tezanos, dan un triunfo de la coalición PP + VOX para gobernar con mayoría absoluta y sin ninguna solicitud a partidos pequeños.

3. El Partido Popular tiene en sus filas a la política mas fuerte, valiente, efectiva, eficaz, eficiente y popular (ya lo pudo comprobar ayer en El Hormiguero, que duplicó la audiencia al día que usted fue el invitado) que hay en este momento en España: Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Ir en su contra y desaprovecharla es de suicidas y además no se lo perdonarían jamás.

4. Isabel Díaz Ayuso barrió literalmente a sus oponentes políticos en las ultimas elecciones a la Comunidad de Madrid el día 4 de mayo del presente año, superando con sus votos y escaños a toda la izquierda unificada (PSOE + Mas Madrid (MM) + Unidas Podemos (UP)) con un total de 1.631.608 votos y 65 escaños.

5. El PSOE tuvo 612.622 votos y 24 escaños, Mas Madrid, 619.215 votos y 24 escaños y Unidas Podemos 263.871 votos y 10 escaños. Repito otra vez, Isabel García Ayuso obtuvo 1.631.608 votos y 65 escaños en la Asamblea de Madrid. Derrota por KO.

6. El PSOE pasó a ser el tercer partido de la comunidad de Madrid, tras PP y MM, a pesar de todo el apoyo personal del presidente Sanchez en las elecciones de Madrid, que hizo parecer que el candidato era él y no el que presentaron Ángel Gabilondo y que finalmente se fue de la política (un candidato derrotado y fulminado por Ayuso).

7. Unidas Podemos, en su ultimo esfuerzo de su líder Pablo Iglesias, que renunció a su cargo de vicepresidente del Gobierno para hacer frente a Ayuso, perdió claramente las elecciones y se retiró de la política (otro candidato mas, derrotado y fulminado gracias a Ayuso)

8. Isabel Díaz Ayuso coloreó todo el mapa de la comunidad de Madrid, de azul, salvo 3 municipios de los 179 de la comunidad de Madrid. Además, aumentó el % de la votación, es decir la ilusión, de los madrileños hasta el un 74,26% frente al 63,24% de 2019.



9. Todo el esfuerzo, trabajo, ilusión de Isabel Díaz Ayuso y su equipo, puede irse al garete por el empecinamiento de los dirigentes populares de Génova, de impedir que ella sea candidata a la presidencia del Partido Popular en Madrid (igual que lo son Feijo en Galicia y Moreno en Andalucía, ¿porqué no Ayuso en Madrid?). En las ultimas encuestas publicadas por el Español, el PP ha perdido 19 escaños tras conocerse el absurdo problema interno del PP.



10. El suicida problema interno del PP se ha producido porque unos individuos que no han demostrado NADA (los “chiquilicuatres” de Esperanza Aguirre, los “niñatos-novatos” de Federico Jiménez Losantos) están en contra de una política que lo ha demostrado TODO, como Isabel García Ayuso. No hay color en la elección.



11. Usted, Sr. Casado tiene en sus manos y nunca mas fácilmente que ahora, el seguro triunfo del PP sobre el PSOE en las próximas elecciones: ceder el puesto de candidata del PP a la Presidencia del Gobierno de España, a Isabel Díaz Ayuso para que ella venza y por goleada al mentiroso de Pedro Sanchez. Si no lo hace, usted será responsable que la fractura de su partido PP y del desvío de votos del PP hacia VOX, con el consiguiente progreso imparable de VOX hacia el gobierno, por cierto, para el bien de todos los españoles y de España.



Como dice el maestro Carrascal, el PP ha encontrado el político perfecto para ganar al PSOE y resulta que es una mujer. Mucho cuidado con lo que hace Sr. Casado, demuestre que es una persona inteligente, que yo creo que lo es y recuerde que la vida es larga y llena de oportunidades, pero solo para los inteligentes.

