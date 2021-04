Gabilondo fuera de su cátedra

Gabilondo con nombre de gavilán mira al cielo, Gabilondo pasea con una barra de pan y un periódico en la mano. Con paso firme y seguro, con tez que llama a encontrase con un hombre solitario, escribiendo libros de aforismos, catedrático y ministro de Educación en busca del pacto.

En la era Zapatero no subió el tono de voz, buscaba la alianza con el PP para conseguir su objetivo, el PP daba razones moderadas del por qué 'no' de ese pacto, todos sabemos que en temas de educación no hay una verdadera política de Estado desde Felipe González.

De educación, Gabilondo no es un podemita, por mucho que les necesite para gobernar. Se le ve en una postura impostada, asesorada, fuera de su mirar al cielo, terrenal entrando en un papel que no le corresponde, que nunca ha sido el suyo. No pensé nunca que pudiera caer en el tono de Pablo Iglesias. Que quisiera dividir a los madrileños también entre barrios.

No todo vale en política, aunque se esté usando un lenguaje rastrero por parte de la izquierda. Criminales. ¿Acaso se es criminal porque Ayuso apueste por políticas liberales? Un criminal es mucho más que un ladrón. Un criminal es un asesino o un homicida.

Ayuso no ha robado nunca, Ayuso no ha matado a nadie. El responsable de las muertes en Madrid, como en el resto de España, y el mundo, una España cada vez más dividida, principalmente por el odio que está sembrando está izquierda, rencorosa, las ha provocado la Covid-19. Una enfermedad. Esta enfermedad es planetaria.

Ayuso en todo momento ha mostrado determinación en la lucha contra el virus sin convertir Madrid en una cárcel. Somos ejemplo para Milán.

Hay estudios que avalan que el contagio al aire libre es muy difícil, el contagio principalmente se está produciendo en las reuniones en las casas, algunas ilegales, vaya por ahí la reacción del español ante la falta de libertad, que nos dio la democracia y que el estado de alarma nos quitó.

La primera ola asustó y se tomaron medidas tarde. No había en aquel momento una respuesta a qué hacer. Más bien el resultado que había tenido el confinamiento en China y la visión de Don Simón, “que llamo a mi primo”.

Ayuso está rodeada de científicos inteligentes y capaces. No toma las decisiones de hasta dónde abrir Madrid sola. Es cierto que a veces tiene salidas poco afortunadas “Madrid es una España dentro de otra España” en vez de decir simplemente que en Madrid cabemos todos los españoles, todos los barrios, todos los parques, todos sus pueblos. El Madrileño quiere a Madrid, al Rayo Vallecano, al Getafe, al barrio dónde vive Gabilondo en el Norte, al pueblo donde vive Pablo Iglesias. Se fue, se fue, se fue a un barrio de ricos. Del Congreso a las listas de Madrid cobrando la indemnización. ¿Qué Español cobra por irse voluntariamente de un trabajo? Ninguno. ¡Ay la casta!

Es un error sembrar odio, en el barrio de Salamanca hay una parte del Retiro que llega hasta parte del sur de Madrid. Se puede ir andando desde el puente de Vallecas en no mucho tiempo. Este parque es de todos los madrileños. De todos. Pablo Iglesias es un falso, un manipulador, un ideólogo de la vacuidad y el populismo, que piensa que España está divida como antes de la Guerra Civil. Es un arribista, es un egoísta, de todo el entramado que está sembrando quiere salir bien parado cuando se retire en lo económico, en su progreso social, y el progreso social sólo es posible desde el liberalismo o desde el engaño y el robo. Es en definitiva un impostado, y ahora Gabilondo pierde el cielo, la compostura, el lenguaje, que bien conoce en su libro de aforismos, su mirar de frente cuando camina en el barrio del norte con la barra de pan mordisqueada, y eso es lo que le pasa, el hambre por el poder.

Él sabe que un liberal no es un criminal. El buscaba el pacto de la educación. Que ahora pierde cuando da cifras falsas de las muertes en Madrid, con un lenguaje que no es el suyo.

Apuesto por Ayuso, por su gestión de la pandemia, por ese hablar sereno, sin gritos ni aspavientos, claro y directo. Por el progreso de Madrid. El Madrid de todos.

Ciudadanos necesita el 5% y Vox el 5% para entrar en la Asamblea de Madrid. Podría quedar un caldo de votos baldío para que gobernara Ayuso con mayoría absoluta, que cada cual vote a su partido. Luego vendrán los pactos, seguro para continuar con un Madrid liberal y abierto. A sus ciudadanos y a todos los españoles.