Elige soñar pero no te olvides de vivir.

¿Sueño o realidad?

A veces los sueños se cumplen y otras esos sueños son los que nos permiten seguir viviendo.

Parte de esos sueños, en España, comienza con ser autónomos, ya que parece ser la única opción que tenemos para cumplir nuestros sueños.

¿Qué significa ser autónomo? Que palabra más bonita, según la RAE, la palabra autónomo “es que tiene autonomía” y “que trabaja por cuenta propia”. Como definición concisa y clara está bien, pero realmente ¿qué implicaciones tiene hoy en día ser autónomos?

Para empezar los autónomos en época de elecciones tenemos un papel importante en todos los programas electorales de cada partido, pero sólo mientras dure la época de elecciones, luego parece que se borra del lenguaje de los políticos. Vamos a intentar que eso no ocurra o que ocurra lo menos posible al menos.

Cada vez la gente se lanza a esta piscina del mundo del autónomo, mundo la verdad en el que yo vivo y estoy contenta, pero donde cuesta mantenerse a flote. Mundo que a veces es más duro de lo que uno piensa, pero mundo en el que puedes desarrollarte profesionalmente.

Hoy en día las nuevas tecnologías nos permiten tener acceso a tantas cosas que a veces da miedo, pero para mi es maravilloso leer que hay que gente que con 30, 40 o 50 años se ha lanzado a realizar su proyecto y que está feliz por dar ese paso. Leer eso es maravilloso, porque ver que la gente consigue su objetivo, cumple su sueño, a la edad que sea es de las cosas más bonitas que hoy en día nos podemos encontrar.

La felicidad del otro. Ahora lo único que tenemos que analizar, es si ese paso que ha dado, o hemos dado estas, ha sido realmente por una necesidad interna o bien porque no había otro remedio que reinventarse, que volver a pensar en qué quiero en esta vida después de 30 años en la misma empresa.

Que ahora con 50 años no soy válida en ninguna empresa, o resulta que con 30 años como no tengo carrera ya no tengo acceso a ciertos trabajos.

A veces pienso que la sociedad está perdiendo el norte, que vamos tan rápido en el día a día que no somos capaces de pararnos a pensar, en lo importante, en lo que tiene la vida de maravillosa. Y lo digo con conocimiento de causa, soy autónoma, por lo tanto, sé como funciona este mundo, que tiene muchas cosas buenas y otras no tan buenas, pero como todo, sólo hay que buscar el equilibrio.

No permitamos que la gente cuando esté desesperada busque soluciones drásticas a su vida, parémonos a pensar en qué queremos ser realmente en esta vida, e intentemos que sea compatible con la vida que ahora llevamos. Si quiero pintar cuadros, a lo mejor no es necesario dejar mi trabajo, y lanzarme al mundo del artista con los ojos cerrados, arriesgado mi futuro.

Ayudemos a esas personas que quieran hacer un cambio de vida para que los cambios puedan hacerse de manera paulatina, para que se pueda sentir realizada, manteniendo una calidad de vida. No todo es el dinero, eso está claro, pero si es necesario, para muchas más cosas de las que a veces pensamos.

No permitamos que empresas, grandes empresas, se dediquen a despedir a gente, por edad, eso debería estar prohibido. No invites a la gente con 50 años a hacerse autónomos, porque llevan en tu empresa de seguros 20 años, pero ahora ya no es válido para ti. No permitamos que la gente se haga autónomo, porque nadie le quiere contratar.

Luchemos porque la gente sea autónoma, porque quiere tener su propia autonomía, que le permite tener una vida. Permitamos que la gente sea proactiva pero no por obligación.

Busquemos la compatibilidad entre soñar y vivir, que no se quede sólo en ese momento intimo que se queda en tu memoria, que incluso a veces rescatarlo de entre tus pensamientos es costoso. Soñemos tan fuerte que esa fuerza nos haga vivir plenamente.

Elige soñar pero no te olvides de vivir.