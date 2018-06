Los cuatro jinetes del apocalipsis progre

El primer jinete, la ley para la sanidad universal:

Viene en un caballo blanco, apela a la humanidad, llama a la solidaridad, reclama caridad. Los que apoyan esta ley son buenas personas, sensibles, que no permiten que sus semejantes se queden sin sanidad pública. Los que la rechazan son malvados fascistas, insolidarios que no piensan mas que en si mismos. Pero la realidad es que actuaciones como acoger al Aquarius y dar sanidad gratis a todos los inmigrantes ilegales, ha provocado más barcos en el Mediterráneo a la espera de otro puerto seguro (español por supuesto) y que vengan mil inmigrantes al día en pateras desde Marruecos. El primer jinete del apocalipsis progre es el jinete de la conquista.

El segundo jinete, la ley de memoria histórica:

Viene en un caballo rojo, reclama justicia, reparación del daño causado, no olvidar las atrocidades del pasado. Los que apoyan esta ley tienen buen corazón, quieren hacer justicia aunque sea 80 años después, quieren sacar los huesos de Franco de su tumba y buscar más huesos por las cunetas (por supuesto solo huesos rojos). Los que la rechazan son lo peor, fascistas recalcitrantes que piensan que Franco hizo algunas cosas buenas, que es mejor no revolver los huesos de los muertos para pasar página de un pasado siniestro, además piensan que no es bueno violentar el espíritu de reconciliación de la transición. El segundo jinete del apocalipsis progre es el jinete de la guerra.

El tercer jinete, el estatuto de Cataluña:

Viene en un caballo negro, pide democracia, derecho a decidir, respetar el hecho diferencial. Zapatero lo auspició diciendo que apoyaría lo que el parlamento de Cataluña decidiese, que gran acto democrático, no hay mayor expresión de progresismo. Los que se oponen son fachas, no quieren que la gente se exprese democráticamente, no respetan los sentimientos de los nacionalistas. Pero la realidad es que el estatuto de Cataluña de Zapatero, ha provocado tal enfrentamiento, que Cataluña ha pasado de ser el motor económico de España a perder miles de empresas, estar en bancarrota y tener que ser rescatada con los impuestos del resto de españoles. El tercer jinete del apocalipsis progre es el jinete del hambre.

El cuarto jinete, la ley de violencia de género:

Viene en un caballo bayo, pide seguridad para las mujeres, protección ante los abusos de los hombres, castigos ejemplares. Los que la apoyan dicen que un hombre mata a su pareja por machismo, porque piensa que los hombres son más que las mujeres. Los que la rechazan son escoria, cuasi criminales, patriarcas de un pasado en blanco y negro. Pero la realidad es que esta ley da muchos más derechos a las mujeres que a los hombres, convierte a los hombres en culpables hasta que no se demuestre lo contrario, y desde su implantación, las muertes de mujeres a manos de sus parejas han aumentado considerablemente. El cuarto jinete del apocalipsis progre es el jinete de la muerte.

Inmigrantes contra españoles, rojos contra nacionales, independentistas contra unionistas, mujeres contra hombres, los cuatro jinetes del apocalipsis progre cabalgan por una España enfrentada, al borde de la desintegración.