Queen más Adam Lambert

El concierto de Queen en Madrid fue un espectáculo de sonido, colores y luces. El escenario, que es una guitarra, se convirtió en la base sobre la que pivotó la actuación. De él surgieron: una bicicleta – en realidad un triciclo que es más sencillo de dirigir en los escenarios- y un robot cabezudo y bracilargo que tuvo un papel protagonista durante todo el evento, -este robot no es otro que el de la portada del disco “ News of the World”- a veces, como protector del grupo y, otras, como un furibundo acólito ojiplático.

Estuvieron correctos y destacaron los miembros genuinos de la banda. Hablo de Roger Taylor y Brian May. El primero, realizó una conversación de ritmos con su joven pupilo, Tyler Warren, de buen gusto que siguió la máxima de lo bueno si breve, dos veces bueno de la que suelen carecer los solos de percusión. El segundo, fue el verdadero triunfador de la noche, tocó su instrumento con tal virtuosismo que nos elevó en un viaje espacial de sensaciones de aceleración y vértigo. Además, como dijo, sabía donde estaba y se atrevió con la guitarra española para deleitarnos con el comienzo de El Concierto de Aranjuez, que continuó con Love of my life voz y guitarra en ristre. Lo terminó, a través de la pantalla, su ya siempre amigo y compañero Freddy - un milagro de la tecnología- que hizo las delicias de los asistentes. Parecía que el estadio iba a derrumbase.

Por su parte, Adam Lambert , no defraudó. Fue puro espectáculo de voz, atuendos y movimientos. Éste artista tiene una versatilidad vocal asombrosa y, lo más importante, no se ha convertido en un émulo de su antecesor. Tiene carácter y ha hecho algo nuevo. Sin duda, Queen+ Adam Lambert no es el grupo primigenio. Son diferentes. No me atrevo a decir si son mejores o perores, solo diré que, en algunos momentos, casi olvidamos al bueno de Freddy Mercury.