Sin mirlos blancos en el PP

Cifuentes ha ostentado el cargo de “mirlo blanco oficial” del PP madrileño durante años, ello le ha costado pagar el peaje de quienes, hartos de su supuesta pulcritud y buenismo, han dado con sus huesos en el banquillo de acusados mientras ella daba clases de moral a siniestra y sobre todo a diestra.

Lo cierto es que el asunto del Máster difuso ha puesto de manifiesto que en el PP madrileño no existen mirlos blancos. Los años y la relajación moral de un partido acostumbrado a manejar las instituciones a su antojo ha dado por buenas prácticas, usos y costumbres que contemplan explícitamente el Código Penal. No es menos cierto que algunos responsables de la Universidad de marras han colaborado en mantener la postura de Cifuentes, no sé si por evitar la difusión pública de unas prácticas reprobables o porque realmente quieren eludir sus propias responsabilidades para con el partido que les vio nacer en el ámbito docente.

Lo más lamentable del caso no es que presuntamente se diera un título de experto a un cargo político sin justificar, lo peor es el mantenimiento de una falacia en sede parlamentaria y extraparlamentaria a pesar de que minuto a minuto se demuestra que la coartada formativa de Cifuentes va pasando muy rápidamente de duda a diligencias previas.

No hay mirlos blancos entre los barones y baronesas del PP, pocas dudas quedan ya.