Es jodido (y permítanme la licencia) querer y no poder; posiblemente de los asuntos más fastidiosos a los que un hombre ha de enfrentarse a lo largo de su existencia. Yo siempre había querido ser alemán, al menos desde que me empezaron a salir pelos en las canillas. Dicen que Pascal dejó escrito aquello de "el corazón tiene razones que la razón no entiende", y el mío me dictaba desear haber nacido en un pueblecito bávaro, hablar con la "r" vibrando en la punta de la lengua, llamarme Wolfgang o Heinrich o Hans Castorp, escribir la obra Kritik der reinen Vernunft, acudir al Festival de Bayreuth y atiborrarme de Schweinshaxe y chucrut casero. Solía plantarme ante el espejo y recitar de corrido: "Brierbrauer Bauer braut braunes Bier", como un conjuro, como si de ese modo acabara haciéndose realidad aquel germánico antojo.

Me llevó un tiempo asimilar el hecho de que era imposible mudar de naturaleza y que estaba obligado a ejercer el duro oficio de español hasta el día en que me muriera. En medio de la decepción, hallé cierto tontuno consuelo cuando supe que alguno de los de mi quinta también perseguía sueños inalcanzables: uno se pasó la juventud opositando para pirata y a punto estuvo de presentarse a los exámenes de Selectividad vestido como tal, con parche en el ojo, espadón y tricornio con plumas; el hijo del vecino fantaseaba con convertirse en un espíritu libre y andar vagando por las llanuras de Dakota del Sur en compañía de un grupo de indios para, entre otras cosas, evitar que le enviaran a trabajar con los albañiles; a un tercero se le había metido en la sesera alistarse en la Guardia Suiza, por sus narices y porque le fascinaban el uniforme renacentista, el morrión y la alabarda.

Al final acabé perdiendo la pista de aquellos coetáneos míos e ignoro qué habrá sido de sus vidas y sus disparatadas aspiraciones. En mi caso la tontería desapareció del todo a base de fríos baños de realismo y a fuerza de oír a mi padre decir que solo vive de ilusiones el tonto de los cojones. Tan hondo caló la conseja que terminé convencido de que es mejor tener los pies en el suelo que ramonear permanentemente en lo alto de la higuera; mejor conformarnos con nuestra suerte que llorar y pegar la pelma con no haber sido un pirata, un siux o un buen alemán. Aunque a veces aún envidio a quienes, incluso ya talluditos, siguen recorriendo la inopia, albergando una bandada de pájaros en la cabeza y pidiendo lo imposible. Ahí tenemos el ejemplo del señor Puigdemont, que a sus sesenta y tres tacos va por los caminos creyéndose presidente de una república ficticia y cuya mayor ambición es dar por el culo a los españoles con letrillas de un poeta mallorquín, siendo más español que los toros de Guisando. Como el que escupe hacia arriba y le cae el gargajo en toda la cara. Un gargajo, un esputo, un salivazo. Espeso, pegajoso, repugnante y muy real.