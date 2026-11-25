En Toledo se levanta la Casa del Temple, un edificio declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento desde 2002 y adquirido por el Estado en 2023. Desde ese momento, el inmueble pasó a ser, en el sentido más literal, patrimonio de todos los españoles. Por eso resulta tan difícil de entender lo ocurrido después: mediante una Orden de 16 de octubre de 2025, el Ministerio de Cultura otorgó a la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) la concesión del uso del edificio de forma directa, sin concurso público, sin convocatoria abierta y sin que ninguna otra entidad tuviera la oportunidad de presentar un proyecto alternativo.

La regla general es el concurso.

La Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, es clara en su punto de partida. Su artículo 93.1 establece que las concesiones sobre bienes de dominio público se otorgarán en régimen de concurrencia.

Un bien así no puede entregarse como quien dispone de algo propio. Debe ofrecerse en igualdad de condiciones a todos los que puedan tener un proyecto digno para él, y la elección del adjudicatario debe hacerse a la vista de todos.

Las preguntas que el Ministerio no ha respondido.

A la luz de la información pública disponible, la decisión ministerial deja sin respuesta cuestiones de enorme calado jurídico. ¿En qué excepción legal concreta se ampara la adjudicación directa? Si se invoca la posibilidad de adjudicar directamente a entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública, ¿ostenta la fundación beneficiaria formalmente esa condición, o se la ha equiparado sin título suficiente? ¿Por qué no se motivó, de forma expresa y suficiente, la renuncia a abrir un procedimiento competitivo sobre un bien de estas características, como exige el artículo 35 de la Ley 39/2015?

Hay más. ¿Fue el edificio formalmente afectado al dominio público tras su adquisición, o se le ha aplicado un régimen jurídico que no le corresponde? ¿Qué canon o contraprestación se ha fijado, y con qué justificación? ¿Cuál es el plazo de la concesión y qué garantías de conservación se han impuesto sobre un monumento protegido? Ninguna de estas preguntas se ha respondido.

Un silencio que agrava el problema.

Ante estas dudas, la Encomienda Magistral Templaria, con la dirección letrada de la Fundación Española de Abogados Cristianos, solicitó al Ministerio la revisión de oficio y la declaración de nulidad de la Orden. La respuesta fue el silencio. La Administración tiene el deber legal de resolver de forma expresa las solicitudes que recibe; no hacerlo es, en sí mismo, una forma de opacidad incompatible con el buen gobierno. Agotada la paciencia, en septiembre de 2026 se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

Respetamos plenamente la labor de los tribunales y aguardaremos su decisión. Pero la legalidad es solo el suelo mínimo de la actuación pública, no su techo. Un responsable político no necesita esperar a una sentencia para corregir un procedimiento que, como mínimo, ha privado a la sociedad de la transparencia y la igualdad de oportunidades que la ley quiso garantizar.

No es una cuestión de credos, sino de reglas

Conviene decirlo con claridad para evitar equívocos interesados: este no es un debate sobre religiones ni sobre culturas. El legado andalusí forma parte de la historia de Toledo, igual que el judío y el cristiano, y su estudio merece todo el apoyo. Tampoco se discute la trayectoria de ninguna fundación. Lo que se discute es el procedimiento. Si el edificio se hubiera entregado del mismo modo a cualquier otra entidad, de cualquier signo, nuestra objeción sería exactamente la misma. Las reglas que protegen el patrimonio común deben valer para todos por igual, y precisamente por eso no admiten atajos para nadie.

La ética de quien gobierna.

Quienes ejercen el poder público no administran bienes propios, sino ajenos: los de la ciudadanía que les ha confiado su gestión. De ellos cabe esperar no solo el cumplimiento de la ley, sino un comportamiento ejemplar en cada una de sus decisiones. La ejemplaridad no es un adorno retórico; es la condición que hace creíble la autoridad de las instituciones. Cada vez que un bien público se entrega sin concurso y sin explicaciones, se erosiona la confianza de los ciudadanos en que el Estado los trata a todos por igual.

Por todo ello, pedimos enérgicamente al ministro de Cultura que revierta el procedimiento, deje sin efecto la adjudicación directa de la Casa del Temple y, si el edificio ha de cederse, abra un concurso público, transparente y en igualdad de condiciones, en el que cualquier entidad con un proyecto serio pueda participar. Y si no está dispuesto a rectificar ni a dar cuenta pública de sus razones, consideramos que lo coherente con la ética exigible a un servidor público sería presentar su dimisión.

Toledo y su patrimonio merecen algo más que una decisión tomada a puerta cerrada. Merecen luz, taquígrafos y reglas iguales para todos.