El fútbol español está de moda en el mundo y está presente en muchos aspectos que lo justifican. Vamos a enumerar solamente los títulos de las selecciones nacionales.

1. Campeona del Mundo Masculina en 2026.

La selección española masculina consiguió merecidamente el título mundial en el campeonato de Estados Unidos y México, venciendo merecidamente a la Argentina por 1-0 en la final.

2. Campeona del Mundo Femenina en 2023 (próximo 2027)

La selección nacional femenina ganó el Mundial de 2023, al vencer brillantemente a Inglaterra por 1–0.

3. Campeona olímpica masculina en Paris 2024.

España se proclamó campeona olímpica de una forma brillante y espectacular, ya que derrotó a la anfitriona Francia en la final y además por un contundente 3-5.

4. Campeona de Europa Masculina en 2024.

En este último campeonato europeo celebrado en Alemania, España se ha quedado campeona de Europa de forma totalmente merecida y aceptada deportivamente por todos los equipos participantes.

5. Subcampeona de Europa femenina en 2025.

En la Eurocopa de 2025 fue subcampeona, tras perder la final contra Inglaterra en los penaltis.

6. Campeona de Europa masculina sub-19 en 2026.

En el reciente Campeonato Europeo 2026 de fútbol masculino sub-19, España se acaba de proclamar Campeón en el País de Gales, por 11ª vez

7. Superioridad en Entrenadores españoles en Europa.

La superioridad española en este terreno de los entrenadores se demuestra en Inglaterra, ya que nada menos que hay hoy día, 5 entrenadores españoles en la Premier (caso único) y además en equipos de primera línea: Xabi Alonso (Chelsea), Mikel Arteta (Arsenal) Unai Emery (Aston Villa), y Andoni Iraola (Liverpool). El año pasado estuvieron también Guardiola (Manchester City) y Julen Lopetegui, (Wolverhampton Wanderers).

En Francia el campeón de Francia y de la Champions en los dos últimos años, el Paris SG está dirigido por el asturiano Luis Enrique.

Reciente ha sido el nombramiento de Xavi Hernández como seleccionador de Holanda y de Santi Mina, seleccionador de República Checa.

En la última Gala del Balón de Oro de 2026 el premiado fue el seleccionador de la campeona del mundo, Luis de la Fuente, que se impuso a los también españoles Luis Enrique (Paris SG), Mikel Arteta (Arsenal) y Unai Emery (Aston Villa). Caso único.

¿Cuáles pueden ser las causas que expliquen esta aplastante superioridad del futbol español en el mundo?

Lógicamente estamos hablando de un éxito colectivo y además masculino y femenino, no de un éxito individual y por lo tanto hay que tratar de encontrar alguna explicación válida. Yo creo que no es empresa fácil, pero me arriesgo, por ahora, con solo 2 hipótesis:

1. Sentimiento verdadero de los futbolistas y entrenadores.

Los futbolistas españoles sienten verdaderamente los colores de España, porque han nacido en España y sus padres y abuelos son españoles (excepto los de Lamine Yamal y Nico Williams, nacidos en España, pero de padres extranjeros). Se ve claramente que los futbolistas españoles son españoles de verdad.

No ocurre así con otros países, siendo el principal exponente de ellos, Francia porque la mayoría de sus futbolistas NO son franceses de sentimiento, solo de nacimiento y de padres africanos. España es un equipo, Francia son individualidades. Muy simple. D. Alfredo Di Stefano tenía mucha razón: “ningún jugador es tan bueno como todo el equipo”.

¿Los jugadores nacidos y criados en un país, de padres originarios de ese país y con apellidos de ese país (ejemplos: España y Argentina) representan a ese país lo mismo que los jugadores nacidos y criados en un país, de padres originarios de otros países, generalmente africanos y con apellidos de los países de origen de sus padres (ejemplos: Francia e Inglaterra)? Mi opinión es claramente que NO. Una cosa bien distinta es el concepto de Patria, que es un sentimiento personal y otra el de País que es un documento propio de cada habitante del país.

2. Rapidez Mental

El español Santi Denia es el seleccionador actual de la República Checa. Santi Denia ha dado una opinión sobre los futbolistas españoles y para mí ha dado la clave de la superioridad del futbol español: “los españoles piensan más rápido que otros jugadores de fútbol”.

Obviamente entramos en un tema neurológico y médico, pero últimamente he tenido discusiones con mis hijos sobre la velocidad en que se puede transmitir (por unos) una cierta información y la percepción (por otros). Mi hijo Mané me envió un pódcast grabado y yo le dije que me parecía muy rápida su forma de hablar. Sorprendentemente me contestó diciendo que Alexia de 14 años, mi nieta y su sobrina, le dijo que le pareció algo lento, por lo cual yo le contesté que debe ser un tema que cambia con las generaciones: Alexia (14, muy rápida), Nadia, mamá de Alexia (46, rápida) y yo (77, normal o lento). Para pensar en ello. ¿Cuál es la edad media de los futbolistas españoles de la selección?