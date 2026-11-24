El título de este ensayo ha de ser ilustrativo: no puede caer en ambigüedades, debe permanecer centrado y apuntar hacia el corazón de la sordidez. En los últimos tiempos, el ser humano ha incurrido en un error cataclísmico del que nos advirtió antaño el ciclópeo Platón: la mezcolanza entre realidad y representación. La separación de ambas conceptualizaciones es imperativa, ya que la imagen de algo no se corresponde con la existencia de lo representado; no obstante, hallamos entre las encías de la humanidad involucionada un resquemor tácito que nos impele a pensar que la sociedad ha olvidado tan importante máxima y se ha dejado seducir por el canto de las sirenas de los dispositivos electrónicos para enhebrar su tapiz interpretativo.



Será innegociable concienciar a la población de que, con la irrupción histórica de la IA, es desaconsejable creer cualquier cosa que emane digitalmente; del mismo modo, será ineluctable un retorno a lo analógico. La IA cuenta con la horrorosa capacidad de generar imágenes y vídeos que fingen ser reales sin serlo. No se asienten en las consecuencias que ello podría albergar para con nuestra relación con el entretenimiento o el trabajo, piensen asimismo en las implicaciones políticas que tal pantomima puede destilar.



Partimos de unos cimientos incómodos: con frecuencia se oculta a la población general el grueso del adelanto tecnológico con dos motivaciones esenciales. La primera es comercial. En caso de ir revelando los avances de manera periódica en lugar de ofrecer, desde el primer instante, el mejor de los productos posibles, es posible poner a la venta numerosas versiones del susodicho producto que introduzcan paulatinamente mejoras minúsculas para obtener un beneficio económico exponencialmente superior.



De émula forma, asimismo existe la ocultación del verdadero alcance tecnológico por parte de las compañías punteras derivada de una causa estratégica y política. Los gobiernos más importantes están relacionados con las más titánicas compañías de desarrollo digital e IA; esta circunstancia nace del hecho incontrovertible de que la población es susceptible de ser controlada con gran facilidad mediante las sombras que los dispositivos pueden proyectar en la metafórica pared de la caverna platónica, que no ha dejado jamás de estar en plena vigencia.



Les solicito que, por unos segundos, aventuren en sus mentes, asumiendo lo previamente mencionado, el grado de evolución al que puede haber llegado ya la Inteligencia Artificial sin nuestro conocimiento; si el público general conoce la capacidad de la IA en lo tocante a la generación de vídeos que parecen del todo naturales y humanos, imaginen, queridos lectores, los límites semidivinos que albergarán los servidores privados y prohibidos de las tecnológicas de vanguardia. Podríamos estar hablando de que se hallan en la habilidad de engendrar pseudo-realidades íntegramente indistinguibles del mundo material.



El papel de la tecnología actual es exactamente el mismo que el del demiurgo de la caverna de Platón. Proyecta sombras de objetos que supuestamente son reales en la pared donde los esclavos confunden la realidad con las siluetas umbrías; los individuos en el interior de la cueva se encuentran encadenados y exentos de libertad. La dicotomía entre el mundo sensible y el mundo de las ideas es de absoluta y fiera actualidad, puesto que jamás se había topado la sociedad con un trasunto demiúrgico en mayor grado preciso que la Inteligencia Artificial. Esta circunstancia no sólo dignifica a Platón como el más brillante filósofo de todos los tiempos, pues consiguió fraguar una metáfora que explica a la perfección el mundo aún en nuestros extraños días, sino que nos ubica en sobreaviso hacia el planeta que discurre en la modernidad y hacia el que se avecina en un mañana próximo.



La civilización fluyente debe deshacer el desaguisado ontológico de establecer una equivalencia entre realidad y representación; tiene que, ergo, desconfiar de todo cuanto provenga de cualquier pantalla, en tanto que las regurgitaciones de los dispositivos tecnológicos podrían no pertenecer ni al mundo de las ideas ni al mundo sensible, sino a una proyección más profunda aún del demiurgo: una pseudo-realidad falsa creada de la nada.



Aventuren, lectores, la existencia de un individuo incómodo políticamente para el statu quo, la apoteosis de un sujeto capaz de cambiar el tablero social, como los grandes generales y héroes de la Historia: las élites, en pro de sus intereses y en detrimento del esclavizado género humano, simplemente tendrían que difundir por sus controlados medios de comunicación unos vídeos incriminatorios de aquel individuo cometiendo cualquier acto deleznable y destructivo hacia su reputación; el individuo, si está educado en la obediencia a la pantalla, execrará a su salvador y seguirá confortable, muriéndose de hambre, en el interior de la caverna.