Se cumplen 103 años del intento de golpe de Estado protagonizado por Adolf Hitler en Múnich los días 8 y 9 de noviembre de 1923. Su fracaso, seguido de la detención y el encarcelamiento de Hitler, pudo parecer el final de su carrera política. Sin embargo, poco más de nueve años después, el 30 de enero de 1933, era nombrado canciller de Alemania.



La República de Weimar atravesaba profundas dificultades. Las consecuencias del Tratado de Versalles, la ocupación del Ruhr y la hiperinflación de 1923 habían alimentado el malestar social. Tras una etapa de relativa recuperación, la crisis económica iniciada en 1929 disparó el desempleo y agravó la inestabilidad política.



El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán obtuvo el 2,6 % de los votos en 1928 y el 37,3 % en julio de 1932. En noviembre de ese año retrocedió al 33,1 %, con 196 de los 584 escaños del Reichstag. Seguía siendo la primera fuerza parlamentaria, pero carecía de mayoría absoluta. Hitler llegó a la Cancillería por nombramiento del presidente Paul von Hindenburg, tras negociaciones entre dirigentes políticos.



Después del fracaso de 1923, Hitler mostró una notable capacidad de recuperación política. Reforzó su posición en el partido y la propaganda nacionalsocialista difundió su imagen como un dirigente capaz de responder a las frustraciones de parte de la población.



Sus seguidores no compartían necesariamente las mismas convicciones. Algunos asumían plenamente la ideología nazi; otros esperaban mejoras económicas, se identificaban con el nacionalismo o temían al comunismo. También influyeron la admiración personal, el deseo de pertenencia y las expectativas de promoción. Ya bajo la dictadura, la presión social y el miedo condicionaron muchas conductas. No cabe confundir esas motivaciones con una aprobación uniforme de todas las políticas del régimen.



Pese a la palabra “obrero” en su denominación, el nacionalsocialismo era antimarxista y contrario al pluralismo. Desde 1933 persiguió a socialdemócratas, socialistas, comunistas y otros opositores, prohibió los sindicatos independientes y desmanteló los controles del poder. Subordinó la Justicia a sus objetivos políticos, debilitó las garantías del Estado de Derecho, impuso la censura y reprimió la discrepancia.



El incendio del Reichstag, el 27 de febrero de 1933, fue presentado por los nazis como prueba de una conspiración comunista y sirvió para justificar medidas de excepción que suspendieron derechos fundamentales. El 23 de marzo, en un clima de intimidación y con diputados opositores detenidos o impedidos de actuar, se aprobó la “Ley Habilitante”. Ésta permitió al Gobierno legislar sin autorización parlamentaria, incluso apartándose de la Constitución. El Reichstag subsistió formalmente, pero perdió su capacidad efectiva de control.



El régimen nacionalsocialista profundizó las divisiones entre sus partidarios y quienes señalaba como enemigos políticos, sociales o raciales. El antisemitismo situó al pueblo judío en el centro de una persecución sistemática. La propaganda deshumanizadora, las leyes raciales y la violencia precedieron al Holocausto, el genocidio de aproximadamente seis millones de judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial.



Los historiadores han estudiado el culto a la personalidad de Hitler, la propaganda y la identificación del partido con su dirigente. Estos elementos ayudan a explicar un sistema de autoridad personal y obediencia al Führer, sin necesidad de recurrir a diagnósticos psiquiátricos retrospectivos.



La sociedad alemana no respondió de manera uniforme. Hubo adhesión convencida, oportunismo, conformismo, indiferencia y también resistencia. No debe confundirse la fidelidad ideológica con la obediencia impuesta por el miedo, ni olvidarse a quienes se opusieron al régimen y sufrieron persecución por ello.



Más de un siglo después del fallido golpe de Múnich, la historia permite comprender por qué Hitler consiguió mantener seguidores fieles. La identificación ideológica, las expectativas de mejora, el nacionalismo, la propaganda y la admiración personal explican buena parte de aquella fidelidad. También existieron adhesiones motivadas por el interés particular, la obtención de cargos, privilegios o prebendas. Con la dictadura consolidada, la presión social y el temor a las represalias contribuyeron igualmente a sostenerla. La fidelidad, sin embargo, no fue uniforme ni puede confundirse con la aceptación de todas las decisiones del régimen.



