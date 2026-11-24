Una vez más los ciudadanos estamos convocados a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto.

Como cristianos y testigos en el mundo queremos compartir esta reflexión, ya que, además de un derecho, es un deber. Los cristianos tenemos una exigencia moral de votar por responsabilidad con los demás ciudadanos, sin olvidarnos de los derechos de los demás. En este sentido debemos tener en cuenta el bien común, que comprende la promoción del orden público, la justicia y la solidaridad intergeneracional, interclase e interterritorial, la consecución de la paz, la defensa de la libertad y la igualdad, el respeto a la vida humana y al medio ambiente, sin olvidarnos de la especial atención a los millones de personas o grupos marginados (pobres, inmigrantes, precariados, enfermos, ancianos, transeúntes,...) por la sociedad.



En estos momentos de polarización y tensión debemos ser sal y colaborar a rebajar las mismas. Como acabamos de citar, son muchos los retos a los que nuestra sociedad se enfrenta. Y si no somos capaces de establecer y fomentar canales y vías de diálogo no podremos abordarlos.



La participación de los ciudadanos no se reduce a emitir el voto responsablemente. No debemos olvidar que para la consecución de una vida democrática, cuyo verdadero y auténtico protagonista es la sociedad, se necesita que en la misma surjan asociaciones y grupos distintos a los partidos políticos, que mediante su activa participación, los ciudadanos puedan proponer sus puntos de vista, ofrecer servicios que necesitan los restantes miembros de la sociedad y defender los auténticos intereses materiales y espirituales. La falta de este tejido asociativo pone en peligro el protagonismo que debe tener la sociedad frente al poder del Estado. Hemos de trabajar mirando más allá de nuestras propias necesidades para trabajar conjuntamente en la eliminación de las necesidades de los demás, desde el reconocimiento de los derechos y dignidad de cada ser humano.



La fe y la política no son realidades sin ninguna relación entre sí. La coherencia entre nuestra fe y nuestra práctica política es fundamental porque en esa relación estamos dando testimonio del seguimiento a Jesús. Para el cristiano, la política es una herramienta para construir un Reino de paz, justicia y solidaridad.



La fe debe impregnar e iluminar tanto los comportamientos individuales como las actuaciones públicas. Lo que nos lleva a poner siempre en primer plano a la persona como imagen de Dios, frente al Estado y sobre el Capital. Los fieles laicos no podemos renunciar a la animación cristiana del orden temporal.



La Iglesia posee una rica reflexión recogida en su Doctrina Social que nos puede ayudar e iluminar en nuestra acción política como cristianos. Siendo conscientes de que no se puede recoger todo en un artículo, apuntamos unos puntos e indicamos unos textos para profundizar en ellos:



Sobre la participación política, ver Gaudium et Spes 75. Sobre que la Iglesia no posee una postura política concreta, contemplar Sollicitudo rei socialis 41. Por ello, la Iglesia pide distinguir entre la acción de los cristianos y la acción de la Iglesia, observar Gaudium et Spes 76. Sobre el bien común, tener presente Gaudium et Spes 74. Sobre la solidaridad y el desarrollo, repasar Christifideles Laici, 42. Y sobre la liberación del ser humano, leer Sollicitudo rei socialis 46.



Todo esto es una seria llamada a la responsabilidad y a la coherencia con la propia fe, a una actitud reflexiva y responsable ante las diversas opciones políticas que podemos elegir para que las instituciones públicas funcionen y ayuden a construir y promover el bien común.



Para reflexionar:

¿Qué nos aporta la fe y la palabra de la Iglesia ante las próximas elecciones?

¿Qué podemos hacer para que nuestro voto sea considerado todos los días y no solamente cuando hay elecciones?

¿Cómo podemos desarrollar en lo concreto una democracia participativa? ¿Qué podemos hacer nosotros?



