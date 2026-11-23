Por ser una chica excelente, por sus servicios prestados al Gobierno, por arropar al presidente en la bancada del Congreso, dándole besitos y palmadas en la espalda, por guardar silencio cada vez que se destapaba un caso de corrupción, por convertir el espacio a la izquierda del pesoe en un patatal, por todo eso y mucho más a Yolanda Díaz, alias "la reina del Chantecler", se le ha querido premiar con una candidatura para presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cosa que muchos daban por hecho. Una bicoca para quien ha estado cosechando los frutos de la vida regalada (regalada por el esfuerzo del contribuyente, es justo precisarlo). Cuándo una alfombra roja en Hollywood y cuándo no unos modelitos caros a estreno por día, banquetes en el hotel más lujoso de La Coruña, El Capital trasladado a estrofas con leixaprén y "telojuros" por Snoopy.

He leído en el periódico que el cargo al que aspiraba le hubiera reportado un sueldo anual de 152.000 cucas del ala más sus respectivas ayudas, ajustes y asignaciones. Y digo "le hubiera" porque ya no le ha. Se conoce que para dirigir un timbiriche de ese calado no valen las chanfainas que se gastan en este país y Yolanda Díaz, finalmente, optó por renunciar a su sueño antes de que se produjera la votación ante la falta de apoyos. Falta de apoyos, carencia de escrúpulos, mucho morro, soltar algunas necedades, rizar el rizo con el dedo y un conocimiento de inglés propio del que nunca pasó del "my taylor is rich". Esas son las cosas importantes que te pueden hacer subir a un pedestal en España, pero para poner una pica en Flandes o conseguir pisazo en Ginebra son necesarios otros requisitos.

Cándido Méndez, ex secretario general de UGT, ha señalado la ausencia de rigor, las apelaciones genéricas y el poco conocimiento de los entresijos de la OIT que la todavía vicepresidenta y ministra evidenció durante el proceso de selección. Y claro, la estadista gallega pilló un cabreo como el de una mona y sentenció que el mundo está abocado a otro crack bursátil y al Apocalipsis de San Juan sin ella al frente de los trabajadores, soltando la bilis que tenía acumulada en sus propias entretelas. Luego de la pataleta, anunció a bombo y platillo su intención de dejar la política en un programa de máxima audiencia, donde se suelen dirimir los asuntos importantes en este país. Punto final a un largo viaje que recordó más a las peripecias de Reginald Perrin o a los folletines de Flor de María que a los derroteros de quien ha sido, al decir de algún flipao, la mejor ministra de nuestra democracia.