Hoy, esta España, como dice el refrán, "no la conoce ni la madre que la parió".



Ni nadie.



¡Claro! Esta España del 26, es una España "casi cuántica", casi absorbida por el PSOE de Pedro Sánchez y su Gobierno, aunque aún no ha caído en el horizonte de sucesos del agujero negro al que nos estaban llevando.



Veamos:



La superposición cuántica: Vivimos en un estado permanente donde una cosa y su contraria son verdad al mismo tiempo. Lo que ayer era una línea roja constitucional, hoy es un pilar de la convivencia; las medidas y los discursos coexisten en estados opuestos hasta que se abre la urna o se vota en el Congreso.



El principio de incertidumbre: Nadie sabe dónde está exactamente el Ejecutivo ni hacia dónde se dirige mañana. La táctica consiste en alterar los tiempos y las posiciones de tal forma que ni aliados ni adversarios puedan calcular el siguiente movimiento antes de que ocurra.



El efecto observador: La realidad política muta según quién la mire y cómo se mida. Cada encuesta, cada titular o cada exigencia parlamentaria obliga a reconfigurar el relato en tiempo real, haciendo que la gestión dependa más de la percepción inmediata que de un rumbo fijo.



El entrelazamiento cuántico: El destino de La Moncloa está ligado de forma instantánea al de sus socios parlamentarios. Lo que ocurre en un despacho de Waterloo, en Barcelona o en Bilbao altera al segundo la estabilidad de todo el Estado, sin importar la distancia ni la lógica política tradicional.



El efecto túnel: Contra toda ley de la física política clásica, el Gobierno logra atravesar muros parlamentarios, crisis institucionales y votaciones aparentemente perdidas mediante giros inesperados que desafían cualquier previsión.



Todo este comportamiento subatómico nos ha ido empujando hacia el borde mismo del horizonte de sucesos: esa frontera invisible donde la gravedad del poder amenaza con absorberlo todo y donde ni siquiera la transparencia o el control institucional logran escapar. Estamos fuera, pero cerca del punto de no retorno.



Si no lo evitamos, acabaremos convertidos en una simple curiosidad del multiverso Marvel: pura diversión para el que lo mira desde fuera, pero pura tragedia para el que lo vive.



Pero, igual que los Vengadores en su última gran batalla —cuando todo parecía perdido y solo el dominio del reino cuántico y una última reunión a tiempo lograron revertir el chasquido—, aquí también toca abrir los portales y unir fuerzas antes de que caiga el telón.



El motor está muy claro cuándo hay que ponerlo en marcha: este 29 de noviembre, sin duda.



No falles.