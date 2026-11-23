El cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez dejó anoche una imagen difícil de disimular: un presidente a la defensiva y un líder de la oposición decidido a exigirle explicaciones. Feijóo fue el vencedor del debate. Se mostró más firme, enérgico y preparado, mientras Sánchez tuvo dificultades para defender su gestión y, sobre todo, para ofrecer respuestas convincentes a las cuestiones que marcaron el enfrentamiento.



El líder del Partido Popular consiguió situar el debate donde más le interesaba a los españoles: en los problemas reales del país y en la responsabilidad de quien lleva años gobernando. La corrupción, el deterioro institucional, la vivienda, la economía y la gestión de los servicios públicos fueron algunos de los asuntos en los que Feijóo obligó al presidente a dar explicaciones.



Y ahí estuvo una de las claves de la noche. Sánchez acudió con la intención de defender su balance de Gobierno, pero terminó buena parte del encuentro intentando esquivar las preguntas de su adversario. Frente a los reproches y las acusaciones, recurrió a cifras, discursos y apelaciones al miedo a la derecha, sin conseguir desmontar el argumento central de Feijóo: España necesita un cambio y los ciudadanos merecen un Gobierno que responda por sus decisiones.



Feijóo, por su parte, mostró determinación y capacidad para marcar los tiempos. No se limitó a criticar al Ejecutivo, sino que reivindicó la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones, impulsar la construcción de vivienda, mejorar la situación económica de las familias y ofrecer una alternativa política basada en la estabilidad y la gestión.



Especialmente significativo fue el contraste entre ambos candidatos. Feijóo transmitió la imagen de quien quiere asumir la responsabilidad de gobernar; Sánchez, la de quien se aferra al poder y tiene cada vez más dificultades para justificar su trayectoria. El presidente intentó recuperar la iniciativa apelando a Vox y a los posibles pactos de la derecha, pero ese recurso no logró borrar las preguntas que habían quedado sin respuesta.



El debate también evidenció el desgaste de un Gobierno que lleva demasiado tiempo instalado en la confrontación política. Los ciudadanos no necesitan más reproches ni estrategias electorales para desviar la atención. Necesitan soluciones, explicaciones y un proyecto de futuro.



La victoria de Feijóo no estuvo únicamente en sus intervenciones, sino en haber conseguido que Sánchez tuviera que defenderse durante buena parte de la noche. El presidente necesitaba un debate que le permitiera recuperar la iniciativa y cambiar el rumbo de la campaña. No lo consiguió.



Alberto Núñez Feijóo salió reforzado, con una imagen de firmeza y solvencia, y con el mensaje de que existe una alternativa para España. Pedro Sánchez, en cambio, terminó sin despejar las dudas sobre su gestión ni transmitir la confianza que necesita quien aspira a seguir dirigiendo el país.



Anoche no solo se enfrentaron dos candidatos. Se confrontaron dos maneras de entender el futuro de España: la continuidad de un Gobierno agotado o la posibilidad de abrir una nueva etapa.



Y en ese cara a cara, Feijóo ganó el debate. Ahora les corresponde a los españoles decidir si quieren que también gane el futuro.



