A las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido los Consejos de Ministros ordinarios y extraordinarios en una maquinaria de propaganda electoral sin precedentes. De forma precipitada, descarada y ayuna de la más mínima ética institucional, el Ejecutivo ha aprobado a golpe de decreto una batería de medidas cifrada en 220.000 millones de euros. Lo hace, además, con el sonrojante balance de no haber sido capaz de aprobar —ni siquiera de presentar en sede parlamentaria— unos solos Presupuestos Generales del Estado en toda esta legislatura.

El listado de iniciativas desplegadas en el tiempo de descuento evidencia el cálculo puramente electoralista: subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), deducciones en el IRPF, incrementos salariales para los funcionarios y el turno de oficio, entregas a cuenta para las comunidades autónomas y las entidades locales, medidas de igualdad retributiva y condiciones transparentes, así como subvenciones específicas para Canarias y El Hierro, el Canal de Navarra y ayudas para Ceuta. Lo que en un sistema parlamentario sano debería responder a una planificación rigurosa y a un debate sereno en las Cortes, el sanchismo lo despacha mediante decretazos de última hora con el único objetivo de movilizar voluntades ante las urnas.

Esta huida hacia adelante resulta todavía más irresponsable al contrastarla con la realidad de las cuentas públicas. Según los últimos datos del Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas alcanzó en septiembre de 2026 un máximo histórico de 1,767 billones de euros, situándose de nuevo por encima del umbral del 100% del PIB (100,3%). Lejos de aprovechar la recaudación fiscal récord para sanear el Estado y cumplir con la disciplina que exige Europa, la pésima gestión económica del Ejecutivo ha cronificado el gasto estructural, dejando tras de sí una losa financiera que hipoteca a las próximas generaciones.

El deterioro, sin embargo, trasciende lo económico para instalarse de lleno en lo institucional y lo social. Esta legislatura, falsamente autodenominada «progresista», se ha sostenido sobre una aritmética parlamentaria dependiente de los nacionalistas vascos del PNV y de los separatistas catalanes de Junts. Movido por unas ansias de poder amorales e interesadas, el sanchismo primero concedió indultos con una ingenuidad difícil de justificar y, después, cedió ante exigencias que erosionan la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

La entrevista firmada por el periodista Esteban Urreiztieta y publicada en El Mundo con el prófugo Carles Puigdemont es concluyente con las intenciones reales del presidente perdedor. En ella, el líder de Junts presume sin ambages de haberse aprovechado de la «ambición desmedida» de Sánchez y reivindica que su formación redactó una parte sustancial de la ley de amnistía, tanto en su relato como en su técnica legislativa. Consentir que la normativa penal y la arquitectura del Estado se escriban al dictado de un huido de la justicia a cambio de permanecer en La Moncloa roza la traición institucional y desfigura la separación de poderes.

A todo ello se suma el efecto más corrosivo de esta forma de gobernar: el frentismo deliberado entre españoles. Incapaz de ofrecer un proyecto integrador o una gestión solvente, el Ejecutivo ha alimentado de manera constante la polarización, levantando muros políticos y enfrentando a unos territorios contra otros y a unos ciudadanos contra otros para asegurar la cohesión de su propio bloque electoral.

El 29 de noviembre, los ciudadanos tendremos la oportunidad de evaluar una gestión económica lastrada por una deuda récord y por el desprecio sistemático al Parlamento. También podremos contribuir a neutralizar los vestigios de una legislatura nefasta que ha utilizado el dinero público como moneda de cambio, que ha entregado la estabilidad del Estado a intereses partidistas y que ha hecho de la división entre españoles su principal herramienta de supervivencia política.