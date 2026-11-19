Empiezo escribiendo estas líneas con mi Spotify mental cantando a Roberto Carlos y su “Lady Laura”. ¿Una reminiscencia de la supraconciencia? ¿Un mensaje del más allá? ¿En qué estoy pensando realmente? ¿Quién es Lady Laura hoy en día?



Pero “Lady Laura” no es el título principal de este post. Más bien sería la reflexión sobre cómo hay cada vez más novelas de escoceses machotes que hacen las delicias de féminas aburridas de su hispano barrigón. ¿Será ese el secreto de P.S. para que cada vez haya más señoras de pelo morado votándole? Porque seamos claros: no era el más listo del lugar. El ínclito Monclovita es un producto del laboratorio de Pepiño Blanco, cuyos ayudantes eran Óscar López (magníficamente retratado en la parodia de “Barrio Sauna”) y el séptico Antonio Hernando. Esos sí eran los listos del lugar.



Pero este Fronkonstin de medio pelo se les fue de las manos. Tanto que ni el Rey de las Joyas podía controlarlo. La consecuencia es que ahora el PSOE es el búnker de Berlín en 1945, con los soviéticos (hoy magistrados) rodeándolo y el Amado Líder soñando con divisiones que no tiene. Las últimas balas han sido fundidas por Balas, la UCO, el Supremo, los “pseudomedios”, La Internacional no Internacional y el sursum corda…



Cuando uno empieza a ver enemigos por todos los lados, pasa de ser el Highlander musculado a Chaplin con el globo terráqueo: una caricatura de lo que fue. Esa es la imagen de ese señor que nos preside en el gobierno: una caricatura ajada de tiempos, ¿mejores?



Caricatura de la que tampoco se libran sus ministros. Hoy recordamos a ese joven juez, azote de terroristas, al que aplaudíamos con fervor y que ahora es un alma en pena que vaga por los corredores de San Jerónimo, buscando amor y fidelidad en aquel que lo sostiene en el cargo, porque cuando se vaya, ¿qué quedará de él? ¿Cómo pasará a la historia? ¿Será una sensación subjetiva?



Del resto de los ministros… ya nacieron como caricaturas.



Creo que lo de España no es una caricatura. Es un esperpento.