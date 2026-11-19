El amor fue la palabra que más gustó a los españoles, hace ya muchos años, cuando se votó en los talleres de escritura de Madrid. Hillary Clinton fue la candidata a las primeras elecciones en las que Trump ganó la presidencia, y ella usó estas palabras en la campaña electoral “votad al amor frente al odio”. A los americanos no les importó mucho, y así Trump se hizo presidente de EEUU.



Hillary Clinton, en el libro que escribió tras perder las elecciones, dijo lo mucho que quería y admiraba a Bill Clinton. Pero nunca usó esta confidencia en la campaña.



Aquí en España, estamos ahora hablando del amor y de los besos que Sánchez da a su mujer Begoña. En las pasadas elecciones, el día de reflexión, se fue en bici con ella, y también la besó.



Todo empezó con una carta a todos los españoles, en la defensa de su mujer por ser investigada. Paró el funcionamiento del Estado una semana, necesitaba pensar, e intentó dar un sentido de normalidad , fue incluso a la Zarzuela para hablar con el Rey.



El problema del amor es qué pasa con la última aceituna, cuando la pareja enamorada se enfrenta al plato con ella. Y sí, Sánchez que tanto la quiere la cede. Y sólo cede por ese motivo. No cede por pactar con Bildu, no cede por el intento de secesión de Cataluña, no cede por los accidentes de trenes, con personas fallecidas, no cede por el apagón, no cede por la separación de poderes, no cede por la independencia judicial, no cede por la guerra entre Palestina e Israel, no cede por la invasión de marroquíes en Ceuta, a pesar de ser territorio nacional, no cede por gobernar por decreto y hacer del Senado y el Congreso pantomimas, no cede por la libertad de expresión de la prensa, no cede por nada porque él únicamente, sí, cede la última aceituna con amor a su mujer. ¡Ay, los enamorados...! que tanto gustan de ser la envidia de todos, en pirámides de cristal donde habitan los faraones.



Hillary Clinton perdió las elecciones ante una extrema derecha que permitió un golpe de Estado. Pero en España tenemos una Constitución que nos protege a todos. En España el PP no es la extrema derecha y quiere el buen funcionamiento de las instituciones. Vox no va a gobernar.



Pero no, Sánchez y la última aceituna: ese es el dilema.