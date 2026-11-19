Hay principios que, en la vida cotidiana, nadie discute. Son reglas básicas de sentido común que sostienen cualquier forma de convivencia organizada. Sin embargo, en política, a veces se retuercen hasta el punto de perder toda lógica. La llamada “ley de nietos” es un ejemplo claro de ello y plantea una pregunta incómoda que muchos prefieren evitar: ¿quién debe decidir sobre el futuro de un país?



Imaginemos una comunidad de vecinos. Las decisiones las toman quienes son propietarios. Nadie en su sano juicio aceptaría que alguien que no reside, no paga cuotas y no sufre las consecuencias de lo que se apruebe pudiera votar en una junta. Sería un absurdo. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de lógica elemental: decide quien forma parte real de la comunidad.



Lo mismo ocurre en cualquier club deportivo. Un socio del Betis no vota en la asamblea del Real Madrid. No importa cuánto le guste el fútbol o cuánto le interese el resultado: no es socio, no contribuye, no pertenece. Punto.



Y, sin embargo, cuando hablamos de elecciones nacionales, esa lógica desaparece. Se normaliza que personas que no han nacido en España, que no viven en España y que no sostienen España con sus impuestos puedan influir en decisiones que sí afectan de forma directa a quienes están dentro. Es una anomalía democrática que se intenta justificar con apelaciones emocionales, pero que no resiste un análisis racional serio.



El voto no es un gesto simbólico. Es poder real. Es decidir sobre impuestos que uno no paga, sobre servicios públicos que uno no utiliza, sobre leyes cuyas consecuencias no se sufren. Es, en definitiva, intervenir en la vida de otros sin asumir ninguna responsabilidad sobre el resultado.



Aquí es donde el debate deja de ser sentimental y pasa a ser profundamente político. Porque una democracia sólida se basa en un principio fundamental: la relación entre quien decide y quien asume las consecuencias de esa decisión. Cuando esa relación se rompe, lo que se debilita no es una norma concreta, sino la propia legitimidad del sistema.



La ley de nietos, tal y como se está planteando, abre la puerta a un modelo en el que el vínculo real con el país deja de ser relevante. Y eso no es un avance democrático, sino un retroceso en términos de coherencia institucional.



La pregunta, por tanto, es sencilla y directa: si no aceptaríamos que alguien ajeno votara en nuestra comunidad de vecinos o en nuestro club, ¿por qué deberíamos aceptar que lo haga sobre el futuro de nuestro país?



A veces, las grandes cuestiones políticas no requieren teorías complejas, sino aplicar el mismo sentido común que usamos cada día. Y en este caso, ese sentido común apunta en una dirección muy clara.



