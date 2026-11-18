El pasado jueves, cuando los relojes marcaron la medianoche, arrancó una campaña electoral que en La Moncloa nunca quisieron. Nos llevan a las urnas este próximo 29 de noviembre arrastrados por el peso de una legislatura insostenible. Para intentar salvar los muebles, la maquinaria de propaganda de este PSOE transformado por el Sanchismo ha vuelto a encenderse. Vuelven a bombardearnos con su famoso lema: nos hablan de "el poder del amor", "el poder de la gente", aderezado con esa ya habitual coreografía de besos, sonrisas prefabricadas y bailes forzados. Pero la gran mayoría sensata, a uno y otro lado, está harta y ha dejado de comprar la propaganda.

Porque cuando se apagan los focos, lo que queda y ya no se oculta es el poder de la mentira.

La caída del telón ha sido descarnada y se exhibe ya sin vendas en los ojos. El trágico caso Maricarmen, tristemente fallecida tras ser utilizada como carne de cañón por unas bases de izquierda radical, antisistema y anárquicas, ha dejado al descubierto a plena luz del día la mayor de las hipocresías de este Gobierno: una política de vivienda que, simple y llanamente, no existe.

De hecho, la espoleta que ha forzado esta convocatoria electoral se ha activado a la vista de todos, sin disimulos. Tras ver cómo el Congreso de los Diputados rechazaba recientemente uno de sus parches legislativos —el bautizado como decreto Maricarmen—, el presidente no dudó en despreciar abiertamente a la sede de la soberanía nacional, llegando a insinuar sin tapujos que la Cámara no era representativa del pueblo. ¿Su respuesta? Utilizar la Diputación Permanente para aprobarlo, en una maniobra de dudosa legalidad y nula ética que escenifica, de frente y sin complejos, el secuestro de las instituciones.

Para intentar tapar esta miseria de gestión, el Ejecutivo buscó refugio, a cara descubierta, en el poder de la agitación, alentando una huelga general de carácter puramente político. El resultado ha sido un fracaso estrepitoso, una movilización orquestada por unos sindicatos anestesiados que, tras ocho años de vergonzosa inacción, han despertado solo para servir descaradamente de escudo al líder.

Nos vendieron el poder del progreso, pero nos han traído una profunda involución a la vista de todos, sin ni siquiera presupuestos presentados. Nos hablaron del poder de las mujeres libres, y han acabado dictando abiertamente cómo deben pensar para serlo. Han cambiado el gobierno de la gente por el poder del muro: una barrera levantada sin complejos para fracturar a la mayoría ciudadana, alimentando un guerracivilismo artificial que se fomenta sin pudor alguno.

Ese es el verdadero legado de este Sanchismo. Es el poder de la negligencia, que nos deja un país paralizado, con un agujero presupuestario inasumible, mientras no ocultan su incapacidad para aprobar unas cuentas frente a una inflación que devora los salarios. Es el poder de la corrupción, instalada y mostrada casi como algo normal; el poder de las cloacas, del enchufismo evidente y de un asalto constante y público a la separación de poderes.

Asistimos a dinámicas autocráticas, movidas por un narcisismo enfermizo que se exhibe sin filtro. Se trata del ansia insaciable de gobernar a cualquier precio, despreciando a cara descubierta los pactos de Estado con las mayorías constitucionalistas y españolistas. Han preferido hipotecar el país, entregando las llaves de la gobernabilidad a minorías perdedoras mediante el poder de la impunidad, a través de una amnistía forzada que ya nadie intenta justificar políticamente. Una amnistía no correspondida por los delincuentes amnistiados, que siguen jactándose de su desafío a la luz del día. Una degradación evidente que llega al extremo de consentir, con pasividad manifiesta, la invasión de las fronteras en Ceuta.

Ya es suficiente. La sociedad española está exhausta de este desmantelamiento institucional que se perpetra sin vendas. Esta campaña no va de la gente, ni del progreso. Esta campaña va, única y exclusivamente, del poder por el poder. Y este 29 de noviembre, la ciudadanía harta tiene la oportunidad de decir "basta ya" y exigir que, de una vez por todas, dejen paso.