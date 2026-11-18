Así como cada franchute lleva metido dentro un chef de "cordon bleu", cada bambino un Caravaggio y cada tudesco un ingeniero, los españoles, además de cargar con el Sancho Panza de rigor, albergamos en las entrañas al mitinero más vehemente, que siempre asoma cuando nadie se lo ha pedido. Y ahí lo tenemos que sufrir y padecer: mientras vemos el telediario, en las gradas de un campo de fútbol, en un tendido de sol y sombra, si no funciona el cajero, con voz estentórea, con grandes aspavientos, poniendo los puntos sobre las íes. Pero la mayoría no andamos sobrados de calidad, porque echar un mitin decente tiene su intríngulis y no basta con dar cuatro berridos al aire y poner a caldo a zegríes y abencerrajes. Eso se lo saben nuestros políticos, que son duchos en el tema y se desenvuelven con natural señorío en estas lides, siendo el mitin su predio ancestral desde los tiempos del primero que se puso la "toga candida" y empezó a dar apretones de manos por las calles del Aventino.

Ni que decir tiene que el político profesional -el oriundo de esta tierra de garbanzos en general y el que comulga con la izquierda populista en particular- ha llegado a un alto grado de sofisticación a la hora de soltar el "speech" y pedir el voto con cierto remango, y hasta cuenta con una serie de reglas de obligado cumplimiento que consisten, someramente, en: llegar con puntualidad británica al parque, polideportivo, fábrica de jamones o donde quiera que se celebre el evento, prescindiendo del Mercedes y aunque haya que recorrerse catorce kilómetros con la lengua fuera; rescatar la cazadora marrón del fondo del armario, ponerse una tejana cuatro tallas más pequeña, lucir con orgullo una camisa llena de los lamparones de la última mariscada o un modelito que tenga un apresto de días, semanas, meses y años, para parecer cercano, casual y pobretón; trufar el discurso de lenguaje inclusivo, frases ingeniosas, versos de Machado e insultos desusados al contrincante -del tipo "baldragas", "mangurrián", "cagalindes" o "bobo solemne"-; prometer millones de viviendas y empleos, el oro, el moro, la luna y todo aquello que a uno se le ocurra y sea imposible de cumplir, con las canciones de Patti Smith a todo volumen y los aplausos de los palmeros.

Ahora que ya tenemos a los candidatos de tournée por todo el país -hoy en Busdongo, mañana en Callosa de Segura-, estaré muy pendiente de cada mitin para coger puntos y afinar la técnica de cara a las cenas de empresa y las comilonas navideñas, que están a la vuelta de la esquina. Allí habré de soltar la parrafada para asombro de listillos y cuñados, con la seguridad de quedar como un auténtico mitinero.