Mi país en un nombre inglés

reducido a una sola palabra

que contiene todo el espacio-tiempo,

toda nuestra gran historia en pocas letras

que ahora puedo escribir sobre el papel,

quizá en estos versos:

“el primer Estado-nación del mundo”

somos viejos, llenos de pasado,

la historia como la uva

es la delicia de los otoños

— Ortega y Gasset decía —

“el primer imperio moderno

y el más grande en el tiempo”,

de pie cuatrocientos años,

“también el más grande en el espacio”,

donde nunca se ponía el sol,

como dijo Felipe II,

“el primero en rodear los mares

alrededor de todo el planeta”

Juan Sebastián Elcano fue el héroe.

“Nuestra rica lengua

hablada por todo el mundo”,

donde las palabras nunca duermen

y los sueños se cuentan en español.

“Don Quijote, el primer libro de ficción”

“En un lugar de La Mancha de cuyo nombre

no quiero acordarme…”

“Las Meninas, con Velázquez,

la primera vez que un humano

pintó la luz en el óleo”

Y la luz estaba en la habitación

como una rosa de realidad, oro y brillante.

“Lepanto, la gran batalla

de la historia europea”,

en la que luchamos y liberamos el continente

de todo el imperio musulmán de Solimán.

“Nuestro país que fue el puente

para cruzar la filosofía griega”,

a través de Averroes en su mente,

por su mano traduciéndola

para nuestro mundo necesitado,

necesitado de pensamientos.

“Nuestro país en cuyo suelo

vivieron juntos en armonía

judíos, musulmanes y cristianos”,

nuestro país como un punto de cruce

donde la mezcla de culturas

fue posible en paz.

“Nuestro país con tres emperadores romanos

como Marco Aurelio, Adriano y Trajano,

con Séneca como el filósofo,

como Maimónides, un gran pensador

también,

como Ramón Llull, Ortega, Unamuno,

como Jovellanos.

España con sus grandes pintores,

no solo Velázquez,

sino también Goya, Picasso, Dalí, Miró,

como Murillo, El Greco, como…

grandes poetas como Lorca, Machado,

Mi país que amo

con sus nombres asombrosos,

todos justo ahora en la memoria

de la memoria de la humanidad, los tiempos,

las flores que podemos ofrecer como regalos.

Amo a mi país

con los hechos y las grandes personalidades,

pero con la variedad de sus tierras

y la grandeza de sus mares,

las clásicas aguas del Mediterráneo,

madre de culturas y civilizaciones,

o el océano Atlántico que conquistamos,

descubriendo el mundo entero

que pusimos en manos de todos.

Nuestro país, el primer edificio,

los primeros pasos del derecho internacional,

el comienzo de un planeta comprensivo

con los primeros derechos humanos

para todos los hermanos en todo el imperio de Sudamérica,

iguales en la ley, iguales en la educación,

con todos los ciudadanos en la misma vida.

Recuerda al padre Bartolomé de las Casas

y a los doctores en derecho como Vitoria,

Suárez también, y Menchaca.

Grandes reyes y reinas

como Alfonso X, el señor sabio,

y sus Siete Partidas,

como Isabel la Reina Católica,

como Carlos III, como Alfonso VIII,

como Fernando III el Santo.

Sí, estoy orgulloso de España, mi país.

Y lo amo en su profundidad.



