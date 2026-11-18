El verdadero horror de este otoño en España no viste de gala de Halloween ni necesita decorados de plástico: se sienta en las Cortes y se arrastra por los informativos diarios.

El auténtico terror es la deriva de la figura antes respetable del político español, que en los últimos años se ha ido convirtiendo en un mero personaje amoral y asocial y cuyo único fin es adueñarse de todas las estructuras de la sociedad, para usarlas en su propio beneficio: mayor o menor según su posición que le corresponda, incluso hasta llegar a la odiosa y simple supervivencia en el sistema.

Convertido en un espectro de lo que tiene que ser un político en democracia, ha terminado conformando un ente deforme, distorsionado, voraz, que se alimenta de la parálisis institucional y el enfrentamiento social, que ha ido fomentando durante años, y promete congelar la sangre de cualquiera que se tope con esto: todos, nadie está a salvo.

El resultado actual de este panorama no es una fiesta de disfraces, sino un estado de shock colectivo donde el ciudadano es la víctima atrapada en una pesadilla de polarización y vacío de gestión real.

En el núcleo de esta aparición encontramos la figura de Pedro Sánchez, un escapista que sobrevive a cada estocada parlamentaria; una entidad que, lejos de retirarse ante el cerco judicial y la pérdida de control legislativo, muta y devora las dinámicas de su propio bloque para mantenerse en pie.

Pero no nos equivoquemos: una célula no es un cáncer hasta que se rodea de otras y empiezan a colonizar el organismo.

Simplemente, Pedro Sánchez ha sido el núcleo de condensación de algo que se veía venir, pero que nadie con poder ha querido admitir: la degeneración por el uso indebido de la propia democracia española.

Y el mayor logro de este proceso ha sido el olvido. Sólo un individuo que es consciente conjunto en el que vive y de su pasada historia puede defenderlo, y esto también se nos ha ido hurtando, para evitar la reacción social ante la situación de desastre general a que se nos está llevando.

España es mucho más de lo que nos han hecho creer los políticos a través de su actuación displicente o malintencionada en esta democracia mal usada: ya es hora de recobrar la dignidad que nuestro pasado también ha tenido, como en nuestra reciente transición política.

Ahora, toca decidirse: extirpar o morir, sin más, como sociedad. Literalmente.