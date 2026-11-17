El sistema electoral español vigente se basa en circunscripciones provinciales, método D'Hondt y un umbral del 3% en cada provincia. Este diseño permite la entrada de partidos territoriales que concentran voto en determinadas zonas, aunque su peso nacional sea reducido. Sin embargo, si España adoptara una circunscripción única nacional con una barrera del 5%, el cambio sería estructural y afectaría directamente al mapa político.



Para entender el impacto real, podemos hacer una simulación aproximada tomando como referencia resultados recientes de elecciones generales. En términos de voto nacional, los partidos que superarían el 5% serían, de forma consistente, PSOE, PP, Vox y Sumar (o el espacio equivalente de la izquierda alternativa). En algunos escenarios también podría situarse en el límite alguna fuerza adicional, pero la tendencia general sería un Parlamento de cuatro grandes partidos.



Con este sistema, todas las candidaturas por debajo del 5% quedarían automáticamente excluidas del reparto de escaños. Esto supondría la desaparición del Congreso de prácticamente todos los partidos regionalistas y nacionalistas: PNV, EH Bildu, BNG, Coalición Canaria, UPN o Teruel Existe no alcanzarían ese umbral a nivel nacional. Incluso fuerzas con fuerte peso en una comunidad concreta, como ERC o Junts, quedarían fuera salvo que ampliaran significativamente su base electoral fuera de su territorio.



El resultado sería un Congreso mucho más concentrado. Donde hoy puede haber más de diez formaciones con representación, pasaríamos a una cámara dominada por cuatro o cinco partidos. Este efecto responde a la lógica de los umbrales electorales: reducir la fragmentación y favorecer la formación de mayorías estables. De hecho, sistemas con barreras del 5% son habituales en Europa precisamente con ese objetivo.



Desde el punto de vista de la gobernabilidad, el cambio sería evidente. Las mayorías serían más fáciles de construir, las negociaciones más simples y desaparecería la capacidad de los partidos minoritarios para condicionar investiduras o presupuestos. El peso decisivo dejaría de estar en manos de fuerzas con pocos escaños pero clave en aritmética parlamentaria.



Además, este modelo alteraría los incentivos políticos. Muchos partidos pequeños tenderían a integrarse en plataformas más amplias para sobrevivir. Veríamos coaliciones preelectorales más sólidas y bloques ideológicos más definidos, reduciendo la volatilidad del sistema.



Ahora bien, uno de los cambios más relevantes sería la separación clara entre representación nacional y territorial. Los partidos regionalistas dejarían de tener presencia en el Congreso de los Diputados, que pasaría a reflejar exclusivamente mayorías de ámbito estatal. Sin embargo, esto no implicaría su desaparición institucional. Seguirían teniendo representación en el Senado, que es la cámara de representación territorial según el diseño constitucional. De hecho, el Senado combina elección directa por provincias con designación por parte de las comunidades autónomas, garantizando así la presencia de los intereses regionales .



En este sentido, el cambio reforzaría una idea de separación funcional: el Congreso como cámara de la soberanía nacional y el Senado como espacio de representación territorial. Bajo este modelo, las decisiones de alcance general se adoptarían sin que intereses estrictamente regionales condicionaran políticas que afectan al conjunto del país, mientras que las cuestiones territoriales seguirían teniendo su cauce institucional propio.



No obstante, este rediseño también tendría costes. El principal sería el aumento del llamado “voto desperdiciado”: millones de votos podrían no traducirse en escaños si se concentran en partidos que no alcanzan el 5%. Asimismo, se reduciría la pluralidad política y la capacidad de representación de minorías territoriales.



En conclusión, implantar una circunscripción nacional con un umbral del 5% transformaría radicalmente el arco parlamentario español. Desaparecería la influencia directa de los partidos regionalistas en el Congreso, se consolidaría un sistema dominado por grandes fuerzas estatales y se reforzaría la gobernabilidad. A cambio, el sistema perdería diversidad y representación territorial en la cámara baja, trasladando ese papel principalmente al Senado. No sería una simple reforma técnica, sino un cambio profundo en el equilibrio entre gobernabilidad y representación en España.