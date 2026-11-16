El precio de tener conciencia

Todos aquellos que acostumbran a escribir artículos de opinión en prensa saben de antemano sobre qué van a escribir, qué injusticia van a denunciar o a quién van a criticar. Al fin y al cabo, los artículos de opinión son una forma de desahogarse y de intentar, humildemente, remover las conciencias de los lectores a través de las palabras.



Hace tiempo que no escribo. Y no lo hago porque, cuando te repugna la situación política y la deriva social a la que está llegando tu país, resulta injusto criticar a unos mientras otros contribuyen, de igual manera, a esta hecatombe social. Mi moral no me permite criticar a Óscar Puente —razones no faltan— mientras VOX comete la insensatez y la crueldad de hacer política con una tragedia. Tampoco puedo decir que me asusta la posibilidad de un Gobierno de PP y VOX sin reconocer, al mismo tiempo, que Pedro Sánchez es un cadáver político y que su empeño en mantenerse en el poder supone un peligro para nuestra democracia.



Hubo un tiempo en el que existía una alternancia política sana y la división social no estaba tan acentuada como ahora. En aquel tiempo se podía escribir, criticar a unos y a otros y aportar un punto de vista sensato. Hoy parece que solo se escribe para condenar al adversario, incapaces de salir de la burbuja ideológica en la que cada uno se ha encerrado. Ya no importa tanto tener razón como demostrar que el otro está equivocado.



En estas condiciones, yo no puedo votar. No puedo hacerlo en un país donde votar al PSOE parece convertirte, a ojos de algunos, en defensor de ETA, y votar a VOX te convierte automáticamente en un extremista de derecha a ojos de otros. No puedo votar a un PSOE que exige una confianza ciega en su presidente, ni a un Frente Amplio incapaz de desmarcarse con contundencia de la deriva de corrupción que atraviesa la política española. Tampoco puedo apoyar a una alternativa que no termina de serlo, que se limita a oponerse al Gobierno y que no ofrece soluciones constructivas para el país.



Me duele España. Me duele porque me duele el odio entre conciudadanos por el simple hecho de pensar diferente. Me duele que las siglas pesen más que las ideas, que la lealtad a un partido esté por encima de la honestidad y que reconocer los errores propios se haya convertido en una muestra de debilidad.



Y quizá lo más triste sea que, en medio de todo este ruido, cada vez resulte más difícil encontrar un espacio desde el que hablar de España sin tener que justificar, al mismo tiempo, a uno de sus bandos.



Por eso, hoy me quedo con aquel grito popular argentino de principios de los años 2000, nacido del hartazgo frente a una clase política que parecía incapaz de dar respuesta a la ciudadanía:



Que se vayan todos. Y que no quede ni uno solo.



