Las estrellas en el cielo

Cuando miro las estrellas me entra calma, al ver la luz brillando, una luz blanca. Las estrellas sólo existen en la noche, uno entonces al mirar el cielo cosido de blanco siente que debe de haber algo, se piensa en la astrofísica y algunos llegan a la conclusión de que todo son ecuaciones matemáticas. Dejamos aquí a los creyentes y no creyentes.



El propio cielo vestido de puntadas blancas nos divide.



Volvamos a las cosas terrenales, en la era en que vivíamos en cuevas, al ponernos a todos juntos, hubo un líder que nos dividió en dos partes. Así surgió otro líder para luchar en la guerra para conseguir más poder.



No nos engañemos, el ser humano no puede vivir sin política, forma parte de nosotros. Así la socialdemocracia busca el bien común a través del Estado con los impuestos de todos y emitiendo deuda. El Estado se financia a través de todos. En esta época no existen bandoleros para robar a los ricos. Socializar en la utopía de la búsqueda de la felicidad en un mundo sin ninguna desigualdad es imposible. El líder del grupo se enriquecería viviendo en mansiones. Así surgirían, volvamos a las cuevas, nuevos líderes.



La socialdemocracia y el Estado del bienestar van unidos. Pero llegado este momento el Estado se está resquebrajando. Y el causante de la ruptura del cielo, pues este está cosido por estrellas, algunas muertas aunque nos llegue su luz, sería el propio concepto de la socialdemocracia llevado al límite.



Como contrapunto a esta ruptura, sin haber mirado nunca el cielo, surgen líderes cuyo único interés es coger los pedazos que queden de la tela negra y con ello hacer política. Este extremismo lleva a que el grupo centrado deje de ser votado por la falta de un líder con fuerza suficiente que piense en todos, permitiendo una economía libre sin perder de vista todo aquello de la utopía que pueda ser posible.



Muchos votantes se van al extremo del líder centrado, pensando justamente que su vida va a ser mejor con un líder de mano de hierro. Este extremo acabaría con la idea del grupo en común buscada por el líder centrado. El cielo podría dejar de brillar y la noche invadirlo todo si este líder centrado no es capaz de poner freno ni a la extrema derecha ni a los que creen en una socialdemocracia sin la ayuda de la iniciativa privada.



Son ilusos utópicos los que creen que con la extrema derecha van a vivir mejor. Ya lo ha demostrado la historia.



Por eso es tan importante que haya un mediador en el centro que aglutine los votos de las dos utopías, la utopía de la socialdemocracia llevada al extremo y el de la oscura extrema derecha.



