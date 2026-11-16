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El búnker

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Ese señor del que usted me habla, con el que no me une parentesco alguno, que no conozco de nada y al que no he visto en mi vida; un tipo que es más moderno de lo que en su día fue Manolita Chen, que escurre el bulto cada vez que tenemos un marrón, que suele alternar con lo más granado de los bajos fondos, que tiene un bloque de jacinto de Compostela por rostro y una sarta de mentiras al dente en la punta de la lengua, al que le importan un pito los funerales de Estado y las misas de domingo y fiestas de guardar, ese mismo, ese, es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir un ramillete de votos en los días que nos quedan hasta las elecciones, incluso zamparse 50 huevos duros de una sentada como hizo Paul Newman en "La leyenda del indomable".

Ningunear a las víctimas de Urda, apropiarse del mensaje de León XIV, desgañitarse con las canciones de "la punki", afirmar que no todos los políticos son iguales, llorar por Óscar Puente en esos mítines llenos de figurantes, que llegan en las guaguas fletadas por Ferraz con la banderita del partido y el bocata de calamares, prometer otros cuatro años de travesía en el desierto y un Gobierno como el de la ínsula Barataria... eso no es nada, apenas unos entremeses, comparado con lo que ese gran desconocido puede cocinar en su magín de perillán y en el de sus bien pagados asesores en menos de lo que canta un gallo.

Si hacemos caso a los pronósticos de los pitonisos demoscópicos, es muy probable que aquel acabe como el pescadero de mi pueblo, recién jubilado, que antes formaba colas y ahora se ve obligado a padecerlas, o termine engrosando las listas del paro, o viviendo en una suite de Soto del Real con vistas a una bahía imaginaria. Pero, atendiendo a la catadura del sujeto y al capricho de mis compatriotas -que tan pronto comen coles como se pasan a la lechuga-, yo me he agenciado un kit de supervivencia, he anulado mi suscripción a "El Promotor" y estoy buscando terrenito donde construir un búnker que, al precio que está el material, me va a costar el tesoro de Venecia y las minas del Potosí.

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