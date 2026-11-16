La bandera de Pedro

"¡Esta es nuestra bandera! La bandera de la Constitución española, la bandera de la democracia. La bandera de los derechos, la bandera de la igualdad, la bandera de las mujeres y sus derechos. La bandera de la diversidad territorial. La bandera de nuestros abuelos, abuelas, padres y madres que lucharon por la democracia en nuestro país".



Estas son las palabras que Pedro Sánchez pronuncia en estas fechas en los mítines del PSOE.



La política tiene sus códigos y la propaganda sus licencias, pero un mitin no puede convertirse en un espacio donde valga mentir tan descaradamente.



Cuando se contrasta el discurso con la gestión, el relato se desmorona. En la práctica, el presidente juega con lo que, a juzgar por sus hechos, parece considerar un mero trapo de usar y tirar. Es pura demagogia, tan hueca como peligrosa, porque vacía de contenido aquello que dice defender.



Una bandera une. Un símbolo común sirve para integrar a todos bajo un mismo techo, sin exclusiones. Frente a esto, la estrategia de Sánchez se basa en dividir y polarizar de forma constante para obtener rédito político propio. Se apela a la "diversidad territorial" en los discursos mientras se fractura la convivencia y se deja atrás a regiones enteras para privilegiar a los socios de turno.



Una bandera defiende a quienes envuelve. Su función es amparar al conjunto de la ciudadanía, piense como piense. Sin embargo, tras ocho años en el poder, ha quedado claro que Sánchez solo protege a quienes le aplauden —y hasta eso resulta cuestionable a la vista de cómo trata a los suyos cuando dejan de serle útiles—. Bajo su mandato, el discrepante no es un adversario político, sino un enemigo; una categoría en la que cada día caben más españoles.



Una bandera representa la igualdad ante la ley. Es el emblema de un Estado de derecho donde las reglas son iguales para todos. Esa garantía desaparece cuando se legisla a la carta, se borran delitos mediante indultos o amnistías por pura supervivencia política y se colonizan las instituciones del Estado para ponerlas al servicio del partido y no del interés general.



Una bandera es sinónimo de justicia y solidaridad. Representa el esfuerzo compartido para que el país funcione en beneficio de todos. Esa solidaridad se quiebra cuando la corrupción salpica al entorno del poder, cuando se asfixia al ciudadano corriente con una sobrepresión fiscal constante y cuando, a cambio de esos impuestos, lo que se recibe es el deterioro de las infraestructuras y de los servicios públicos del día a día.



Una bandera garantiza fronteras seguras y cohesión social. Representa el compromiso del Estado de proteger todo su territorio y cuidar el bienestar de sus vecinos. Sin embargo, de forma generalizada y alarmante —incluso a veces extrema y sangrante, como en Ceuta—, la falta de control migratorio y la ausencia de una defensa firme frente a agresiones externas, por mucho eufemismo que se haga con el significado de las palabras, someten a una presión insostenible a unas estructuras sociales ya de por sí frágiles. Se genera así un problema grave de convivencia y saturación mientras el Gobierno mira hacia otro lado, como si los ceutíes no fueran también España, y agita símbolos en sus actos de partido.



Una bandera exige respeto fuera de nuestras fronteras. Es la carta de presentación de una nación seria y fiable ante el mundo. Sin embargo, los bandazos en política exterior, los conflictos diplomáticos provocados por intereses partidistas y la pérdida de peso internacional debilitan la imagen y la soberanía de España ante nuestros socios y aliados.



Una bandera honra el pasado y garantiza el futuro. Es el hilo que conecta el esfuerzo de quienes levantaron nuestra democracia con las oportunidades de quienes vienen detrás. Mientras en los mítines se apela al legado de nuestros abuelos y padres, en la práctica se reescribe la historia de la Transición para reabrir viejas heridas y se hipoteca el futuro de los jóvenes con una deuda desbocada y la imposibilidad de acceder a una vivienda o a un proyecto de vida digno.



En definitiva, una bandera no se defiende gritando su nombre en un atril para maquillar una gestión. Se honra respetando la ley, protegiendo cada rincón de nuestras fronteras, cuidando los servicios públicos y garantizando el futuro de todos los españoles por igual. Todo lo demás es simplemente agitar una tela para tapar la realidad.



De todas maneras, con el historial de decir o hacer una cosa y la contraria al tiempo, no podemos dudar que si no le sirve una bandera, le valdrá otra cualquiera.



Al tiempo.



