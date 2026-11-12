Cuando hasta los socialistas de verdad dicen basta

Cada vez me ocurre con más frecuencia. Amigos socialistas de toda la vida, de esos que han votado al PSOE con una fidelidad inquebrantable, ahora me dicen que no vote a la izquierda. A mí, que soy de centro, de centroderecha. Tiene narices.



Y no, no han dejado de ser socialistas. Simplemente han empezado a distinguir entre sus ideales y quienes los utilizan para mantenerse en el poder.



Respeto profundamente a la izquierda. Tengo amigos extraordinarios que llevan toda su vida defendiéndola. Pero esto ya no va de izquierdas y derechas. Va de decencia, de principios y de entender que gobernar no significa disponer de España como si fuera una propiedad privada.



Ayer volvimos a asistir a una movilización sindical. Manifestarse es un derecho, faltaría más. Pero también lo es preguntarse dónde estaba tanta indignación mientras la vivienda se volvía inaccesible, los salarios perdían poder adquisitivo y los servicios públicos acumulaban problemas. Como ha cuestionado Carlos Herrera, ¿por qué ahora?



Mientras tanto, se destinan millones y millones de euros a asociaciones y organismos cuyo funcionamiento y resultados deberían estar sometidos a un control mucho más riguroso. Me gustaría ver muchos más recursos destinados a la verdadera labor social: personas con ELA, cáncer, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista (TEA), enfermedades raras, discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales, enfermedades neurodegenerativas, personas dependientes y familias que afrontan situaciones verdaderamente dramáticas sin los apoyos suficientes. Ahí es donde un Estado debería demostrar su sensibilidad. No en los discursos, sino en los presupuestos.



Tampoco entiendo que la financiación de las comunidades autónomas pueda convertirse en moneda de cambio para conseguir apoyos parlamentarios. Cataluña merece exactamente el mismo respeto que Madrid, Extremadura o Andalucía. Ni más ni menos.



Y hay líneas que, personalmente, considero infranqueables. La memoria de las víctimas de ETA no puede quedar subordinada a los acuerdos políticos. Como tampoco debería negociarse la integridad constitucional de España para conservar un sillón.



Después están las infraestructuras, los trenes, las inversiones anunciadas y las responsabilidades que nadie parece querer asumir. Los ciudadanos merecemos saber dónde se invierte cada euro y exigir explicaciones cuando los servicios públicos fallan.



Pablo Motos también ha reclamado explicaciones a Sánchez. Porque un presidente debe responder ante todos, no únicamente ante quienes le aplauden.



Pero lo verdaderamente significativo no es que yo critique a este Gobierno. Eso no sorprenderá a nadie.



Lo verdaderamente significativo es que empiecen a hacerlo quienes llevan cuarenta años defendiendo las siglas que hoy lo sostienen.



No les han cambiado las ideas. Les ha cambiado la confianza.



Y quizá ese sea el mayor fracaso político de Pedro Sánchez: conseguir que socialistas de toda la vida ya no se reconozcan en quienes dicen representarlos.



Porque España no es de Sánchez, ni del PSOE, ni de ningún partido. España es de los españoles. Y gobernarla no concede el derecho a apropiársela.