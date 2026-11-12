Huelga con esteroides

El mundo al revés.



No hacía falta esperar a que acabara: los sindicatos ya tenían la lectura hecha, pasara lo que pasara.



Que los hechos contradigan el relato, para esa izquierda que se dice garante de la moral y paz social, es simplemente la enésima prueba de un sistema capitalista opresor que manipula los datos para impedirnos ver la realidad, pues son los únicos portadores de la luz que otros se empeñan (contra natura) en no querer ver, fíjate...



La huelga general comenzó con incidentes de vandalismo y sabotajes “preventivos” en varias ciudades: empresas como Alquiler Seguro han denunciado pintadas y bloqueos con silicona y vandalización incluida en 27 de sus sedes; en Valencia se han registrado ataques similares en oficinas públicas como las del Plan Cabanyal; y en Madrid el ayuntamiento, simplemente, se ha blindado frente a los “piquetes informativos” que, en la realidad, de “informativos” tienen, como muchos, yo incluido, lo que tenemos de astronauta: nada.



Esta vez, los convocantes lo tienen más fácil aún: sí, España está bajo un riesgo extremo por un fortísimo temporal. La combinación de las borrascas atlánticas Bruna y ha obligado a la AEMET a activar avisos rojos (riesgo extremo) para el miércoles 11 de noviembre puntos clave del país, decretando el parte la paralización del trabajo en la enseñanza . Sí, sin duda la naturaleza está de parte de los huelguistas (en contra de la derecha y la extrema derecha) sobre todo en la enseñanza. Por lo que se ve, la naturaleza y la educación son de izquierdas, y así nos va en los PISA, claro.



Al más puro estilo del panteísmo neolítico, donde las tribus creían que el clima era la expresión mística de los deseos de los dioses para validar a los suyos, la lluvia borrará el dar clase en las aulas por decreto izquierdista divino…



En el Neolítico, cuando las primeras comunidades agrícolas se asentaron, la supervivencia dependía de la cohesión del grupo y de la protección de las cosechas y los almacenes comunes. Para pararle los pies a quienes recurrían a la fuerza o al sabotaje dentro de la propia tribu (los "matones" de la época), se aplicaban mecanismos de control social muy severos: el ostracismo, la restitución obligatoria y la justicia comunal.



No voy a pedir volver a esos tiempos, me basta con lo que dice el Código Penal: yo, como tantos muchos, las denuncias por daños materiales (vandalismo, vaya), la responsabilidad de los organizadores y la responsabilidad civil subsidiaria que corresponda. Se supone que somos más civilizados, pero a veces es mucho suponer...



De todas formas, lo peor es casi lo que pasará luego, después de escribir este artículo (“ ¿por qué esperar, si ya lo sabemos?”): la lectura malintencionada del seguimiento de la huelga. Sin duda, en nuestra sociedad española , pasamos hace tiempo del Renacimiento de las ciencias a una visión esotérica de la astrología política, mezclando elementos completamente inmiscibles... pero bueno, el CIS ya nos tiene acostumbrados a eso.



Personalmente, sólo espero ver eso: las denuncias de una sociedad que no puede estar de brazos cruzados ante la presión de unos pocos, o unos muchos, que no pueden tener un “Día de la Purga” cuando les dé la gana y quedar impunes.



Veremos.