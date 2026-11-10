El sindicato

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Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretarios generales de CCOO y UGT.

Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretarios generales de CCOO y UGT. Alberto Ortega / Europa Press

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A mis años aún hay cosas que me sorprenden. He conocido princesas sin corona, condes sin condado, marquesados de fantasía como el que suscribe, caballeros sin caballo y hasta algún grande de España de muy baja estatura. Creía haberlo visto todo.

Erraba.

España tiene una nueva aristocracia, celosa de sus derechos y menos de sus obligaciones. No figura en la Guía Oficial de Grandezas y Títulos del Reino. No necesita real despacho: basta una credencial sindical, un micrófono y una cámara.

Descubrí la especie en una tertulia. Una dama rubia y severa me recordó a ciertas princesas centroeuropeas de nuevo cuño, sin antepasados coronados.

No me refiero a ninguna Corinna en particular. Dios me libre de meterme en genealogías ajenas, que bastante tengo con descender de Trajano, que no tuvo hijos. No es mucho más difícil que descender de Hércules, y nadie corrige a los Borbones. Más difícil de creer es el caso de la izquierda actual, que dice descender de Felipe González y Julio Anguita. Pido idéntica tolerancia heráldica para mi familia.

Nuestra sindicalista parecía salida de la beautiful people del Madrid noventero. Podría presidir un salón; solo le faltaba comprender que conversar exige dos interlocutores. No acudía a dialogar, sino a ser escuchada. ¡Una aristocracia que reclama igualdad mientras se reserva el monopolio de la palabra!

Nuestra antigua nobleza conoció personajes semejantes. Pero aquellos, al menos, no presumían de combatir los privilegios ni predicaban la igualdad desde su altura.

Durante siglos hubo grandes, hidalgos y caballeros. El constitucionalismo desmontó sus privilegios. Con la democracia, el Rey quiso prescindir de cortesanos. Acaso creyó que así acabaría con las prebendas.

Quizá la Historia recuerde a Juan Carlos I como «el Ingenuo»: imaginó que los políticos renunciarían a ocupar el lugar de los cortesanos.

Los Gobiernos prefirieron una Corte de su hechura. Hasta el antiguo presidente del Consejo de Ministros de Su Majestad terminó convertido en presidente del Gobierno de España, denominación que el franquismo consolidó, aunque ya existiera en la República. ¡Una dignidad que ha sobrevivido a las leyes de memoria democrática! No es título nobiliario, aunque sus titulares hayan tenido Corte digna de un valido.

Mientras unos perdíamos precedencias, otros adquirían despachos, coches oficiales y dotaciones presupuestarias. Los antiguos cortesanos dependían del Rey; los modernos, del contribuyente.

Los privilegios que nos quitaron a unos se los concedieron a otros. Solo que ahora los llaman derechos, representación institucional o conquistas democráticas.

¡Qué progreso!

Entre las nuevas corporaciones nobiliarias destacan UGT, Comisiones Obreras y CGT. Tienen estatutos, jerarquías y congresos. Donde había capítulos de órdenes militares, hay congresos sindicales; donde se elegían comendadores, se eligen secretarios generales; donde se concedían encomiendas, se distribuyen cargos y liberaciones.

Los de Santiago y Calatrava arriesgaban hacienda y vida. Los modernos combaten en despachos y platós: sus armas son el comunicado, la pancarta y la indignación ajena.

Tampoco necesitan limpieza de sangre. En ciertos ambientes basta la limpieza ideológica: ya no se examinan los abuelos, sino las opiniones.

Pero toda aristocracia necesita una hacienda. La antigua tenía tierras, juros y mayorazgos; la moderna, cuotas, subvenciones y recursos institucionales. No todo procede de los impuestos; un noble procura no faltar a la verdad.

Representar a los trabajadores es trabajar. ¿Cuándo deja de ser servicio y se convierte en estado permanente? El sindicalismo es legítimo y puede que necesario. Lo peligroso empieza cuando una organización creada para servir a sus miembros espera que estos la sirvan y que la financiemos también quienes no estamos sindicados.

Eso, señores míos, ya lo conocíamos en el Antiguo Régimen.

Viendo la vida que se pegan, propongo a mis camaradas linajudos reconvertir la Diputación de la Grandeza y de Títulos del Reino en sindicato. Seríamos sindicalistas honrados y entregados.

A los nobles se nos reprochaba vivir del trabajo ajeno. ¡Qué ironía que algunos críticos disfruten de condiciones que cualquier hidalgo empobrecido envidiaría!

Mientras lo fundamos, propongo una Guía de las Grandezas Sindicales del Reino, con grandes maestres y dotaciones. Y tratamientos: Listísimo Señor para los provinciales, Sapientísimo Señor para los nacionales y Su Basteza Sindical para nuestra princesa de los platós.

Yo renuncio a ingresar en esas corporaciones. Prefiero la aristocracia antigua: al menos sus vanidades eran más fáciles de reconocer.

La nobleza no exige reconocimiento ni audiencia, sino escuchar incluso a desconocidos y discrepantes.

Claro que quizá sea demasiado pedir nobleza a esta nueva aristocracia.

Al fin y al cabo, ni siquiera todas las princesas son necesariamente nobles.

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