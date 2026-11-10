La ley mosaica y la muerte en las elecciones

La política española tiene una relación directa con los diez mandamientos y naturalmente con el pecado, y con la culpabilidad, porque somos hijos de eso. Hay una tendencia que hibrida la observancia de los preceptos religiosos con la inclinación que sienten determinados políticos por cometer uno u otro tipo de pecados. En la oposición, se siente uno más libre por menos observado. Los pecados cometidos no tienen la misma importancia que los que comete el gobierno, resulta que el líder de la oposición tiene que aparecer inmaculado, tan puro como un querubín, eso antes de que llegue al gobierno y se convierta en el diablo que tiene que ser. Porque la política española es eso, un camino progresivo hacia la inmoralidad. No es algo que proceda de la voluntad de los políticos individuales, como algo que ellos tienen que hacer, sino que es una expiación de la vanidad mostrada antes de ser elegido, una especie de rito de paso (había que ver a Handsome antes de…). El político español tiene que dejar la soberbia a un lado, y tirarse al barro. Nada más humano, pues el político no puede estar por encima de Dios.

Llegado al gobierno, el pecado más común que cometen los españoles es conculcar el séptimo mandamiento, lo cual pasa porque los votantes no están sensibilizados frente a este mandamiento, ya que lo perdonan si lo practican los suyos. Por eso, el líder de la oposición tiende a cometer este pecado cuando llega al gobierno. Si el pueblo es comprensivo con los robos de los suyos, es como si Dios no hubiera puesto el mandamiento. Esta es la razón por la cual robamos, y por la cual, en la historia de España, nadie, o muy pocos, se ha librado de esto.

Partiendo de que el primer mandamiento nunca se conculca, aunque sí que se tergiversa, hemos de considerar que amar a Dios sobre todas las cosas, solo significa que a tu líder le consentirás todo. Ya dijo el dimitido Óscar Puente que Pedro Sánchez era como Dios (el puto amo). Óscar Puente no habría cometido ningún pecado, pero resulta que tiene que dimitir. Cuando se estaba hablando del no robarás, que decimos que es un cinismo –esto solo les importa a los protestantes, que ahora vienen a controlar donde han ido los fondos europeos–, resulta que, de pronto, la crítica se centra sobre lo de los trenes, y es porque, en España, la muerte no es un tabú. Es algo que se vive pasionalmente y a voz en grito y que, en casos extremos, hace correr la sangre. Que Pedro Sánchez haya condescendido con los de Bildu, solo es por pura avaricia y porque ya es agua pasada. La muerte de los accidentes presentes no responde al quinto mandamiento –no hay intención de matar–, pero es una derivación del no robarás, porque, al robar tanto, hemos dejado el mantenimiento y han aparecido los muertos, y los muertos en España son algo muy religioso y muy de catarsis colectiva. Cuando están calientes, todo cambia. Ya nadie habla de Ceuta desde que el último tren ha dejado más muertos.

En el fondo, lo que pasa es que hablamos de los muertos que más nos interesan en cada momento, porque la muerte en España, como una necesidad histórica, trasluce una catarsis en torno a ella (de ahí la tauromaquia). Cuando aparece la muerte, las pasiones se despiertan, ahí encontramos que todo puede tener un sentido político, porque un muerto es algo que hay que torear para que la buena o la mala suerte se decante donde toca. Óscar Puente no ha matado a nadie, pero la oposición se ha apropiado de los muertos porque la muerte está por encima de todas las cosas, y da poder. Los cien mil hijos de Mohamed en Ceuta ya no importan, tampoco importa Zapatero, ni Ábalos, ni Cerdán, ni Begoña. De pronto, sesenta y cuatro muertos viales –ya habíamos dejado atrás Adamuz, la Dana y los incendios– son el punto de inflexión de toda la política española. Un accidente de tráfico ferroviario, se convierte en el lugar de combate de toda la política, con el olvido de lo demás. ¿Cómo es posible que nuestra campaña electoral parta del olvido de todo un proceso y una inercia política de gobierno que ha derramado el derecho por las cunetas, como si no importara nada, y que, ahora, los muertos, más allá del día de todos los Santos, sean lo más importante?

Moisés bajó del Sinaí con las tablas de la ley con el no matarás. Lo demás no importa nada. En puridad a Óscar Puente se le acusa de no matarás, pero es una acusación mediata. Óscar Puente no ha matado a nadie (la falta de mantenimiento de los trenes viene de lejos y afecta a todos) pero se le parece y entonces, como se le parece, por eso es tan importante hablar de ello, porque en España, ya lo decía Lorca, la muerte es lo más importante. Nadie se había ocupado del mantenimiento de los trenes en este país desde hace décadas, ni los políticos ni los periodistas, ni nadie en realidad. Nuestro mayor pecado es que hablamos a toro pasado y no vigilamos las cosas. Pero si llega la muerte, entonces, todo cambia. Porque no hay nada tan importante como una muerte. Hasta una dimisión lo es.