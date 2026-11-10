En buen castellano nos sobra vocabulario para expresar con dignidad y firmeza nuestras críticas. Por ello, no es necesario insultar a nadie por las tropelías, desmanes, desafueros, atropellos, arbitrariedades, abusos e injusticias que pudiera haber cometido durante el ejercicio de su función pública. Tampoco si tienen a sus espaldas políticas, -él y su jefe-, actitudes de aroma criminal, talante facineroso, ademán forajido y aire bandido. Todo lo cual, por mor de evitar, rehuir, sortear, soslayar, sustraerse, esquivar, escaquearse y torear todas las responsabilidades que por su puesto les incumben, por supuesto, sin el más mínimo asomo de duda.

Atreverse a decir que tras dos, -¡no uno, dos!-, sucesos ferroviarios mortíferos ocurridos bajo su competencia "da(n) la cara", es propinar a la ciudadanía cuyas vidas y seguridad tenían encomendadas, -él y su jefe-, una barahúnda de bofetones amorales, guantazos deshonestos, mamporros indecorosos, cachetones indecentes y sopapos descarados que encienden el pelo, sacan de quicio y hacen hervir la sangre a cualquier persona, -de la filiación política que sea-, que aún no haya perdido el último gramo de humanidad y empatía.

Porque lo que se merecen los sujetos de esta vil calaña y tortuoso comportamiento, -él y su jefe-, es que les canten las cuarenta, les echen una bronca de padre y muy señor mío, les pongan sin descanso de vuelta y media, les calienten los lomos morales y les den una tunda ética de proporciones bíblicas. Es decir, son personajes de entremés que han ameritado más que de sobra para ponerlos de patitas en la calle, desalojarlos, expulsarlos, despedirlos, destituirlos y echarlos del poder con cajas destempladas, viento fresco y a empellones. Y no por una legislatura, sino por todas mientras sigan empecinados, tozudos, tercos, testarudos, pertinaces, recalcitrantes, incorregibles, porfiados y empedernidos en mentir sobre los hechos, engañar a propios y extraños, falsificar las evidencias, fingir con indecencia y calumniar a víctimas y afectados sobre lo que deberían gestionar con verdad, honestidad, recato, respeto y humildad. Porque ellos, -él y su jefe-, están al servicio de todos nosotros y no al revés. Pagar impuestos no significa ser súbdito, sino ser soberano. Por un precio prohibitivo se deben rendir prestaciones de lujo.

En consecuencia, no hace falta caer en la trampa de injuriarlos envileciéndonos pútridamente como ellos; basta con ostracizarlos socialmente, desterrarlos de la política, exiliarlos de la gestión pública y proscribirlos de nuestros pensamientos. El 29-N vota en conciencia.

