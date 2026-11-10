La camiseta verde se tiñe de rojo

La presencia de profesores con camisetas verdes de la enseñanza pública en un mitin de Pedro Sánchez compromete la credibilidad de la huelga. Quienes acudieron vincularon el símbolo de la protesta educativa con su apoyo al PSOE. Después de hacerlo, resulta difícil pedir a las familias que acepten sin reservas que la movilización responde exclusivamente a preocupaciones profesionales y educativas. Los propios participantes han dado motivos para desconfiar.



Pueden votar a Sánchez, afiliarse a su partido y acudir a cuantos mítines quieran. Lo discutible es que lleven consigo una representación colectiva que nadie les ha entregado para ese fin. Cuando se pide respaldo social bajo una camiseta, utilizarla después para arropar a un candidato tiene consecuencias. La libertad política ampara esa decisión; no obliga a los demás a considerarla inocente.



Como docente, me parece una irresponsabilidad. Hay compañeros que secundan una huelga porque consideran necesarias sus demandas, sin intención de favorecer al PSOE. Hay familias que aceptan dificultades de conciliación y pérdida de clases porque confían en que ese sacrificio persigue una mejora educativa. Todos ellos merecen más respeto que el mostrado por quienes contribuyen a convertir la protesta en un apoyo partidista. Una movilización que necesita reunir a personas distintas pierde autoridad cuando algunos se comportan como si tuviera dueño político.



La huelga queda deslegitimada en su pretensión de presentarse como independiente de la batalla electoral. Sus reivindicaciones pueden seguir siendo justas. Pero su credibilidad exige ahora explicaciones.



Las camisetas no llegaron solas al mitin. Alguien decidió ponérselas y acudir con ellas. No hace falta atribuir al PSOE la organización de la huelga para juzgar ese comportamiento. Basta con reconocer que hubo participantes dispuestos a asociar públicamente la causa educativa con el respaldo a Sánchez. Pretender que esa decisión carece de importancia exige tratar a los ciudadanos como si fueran incapaces de entender lo que ocurre delante de ellos.



El partido obtiene un beneficio claro: recibe el apoyo de personas identificadas con una protesta y puede incorporarlo a su discurso de defensor de los servicios públicos. Los asistentes reciben agradecimientos desde el escenario. Sale barato. Las palabras de un dirigente no cubren una vacante ni resuelven las carencias de un centro. Si quienes reclaman soluciones se conforman con sentirse reconocidos por sus aliados, deberían preguntarse a quién están prestando un servicio.



La independencia se demuestra exigiendo también a los próximos. Hay que denunciar un incumplimiento aunque perjudique a quien uno vota y reclamar recursos con la misma firmeza cuando gobierna la izquierda y cuando gobierna la derecha. Un gobernante simpático también puede gestionar mal la educación. Cuando la exigencia depende de las siglas, la defensa del servicio público queda subordinada a la conveniencia del partido.



Ese es el problema que las camisetas verdes han llevado al Cabanyal.



A las familias se les pide mucho durante una huelga. Deben reorganizar horarios, buscar quién atienda a sus hijos y asumir las consecuencias de unas clases que no se imparten. Tienen derecho a saber qué están respaldando. Una reclamación salarial debe explicarse como tal. Una reducción de horas lectivas necesita argumentos sobre su necesidad y sus efectos. Invocar a los alumnos para convertir cualquier petición en una obligación moral ya resulta discutible. Hacerlo mientras se identifica la protesta con una candidatura deteriora todavía más la confianza.



El Gobierno autonómico sigue obligado a responder por su gestión. La politización de la protesta no convierte una plantilla insuficiente en adecuada ni borra los problemas de los centros. Pero sus responsabilidades tampoco absuelven de las suyas a quienes protagonizan una movilización. Si pretenden conservar el respaldo de personas que no comparten sus preferencias electorales, tendrán que explicar cómo protegen la independencia de sus demandas. Despachar las críticas como ataques a la escuela pública sería otra manera de eludir el asunto.



Los docentes que acudieron al mitin han hecho un flaco favor a sus compañeros y a la huelga. Han dado razones para cuestionar su independencia y han facilitado que unas demandas profesionales se interpreten como parte de una campaña. Ahora no basta con repetir que todo se hace por los alumnos. La confianza que se pide a las familias obliga a una coherencia que allí faltó.



La escuela pública pertenece a todos. Quien utiliza su nombre para arropar a Sánchez debe asumir el descrédito que provoca. No puede pedir solidaridad como representante de todos y actuar después como partidario sin aceptar las críticas.