El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Puente

Hay políticos cuya trayectoria no se explica desde la ciencia política, sino que hay que recurrir a la literatura victoriana. Es el caso del ya exministro de Transportes, Óscar Puente quien, especialmente en los últimos meses, ha protagonizado una adaptación española de la obra de Robert Louis Stevenson de 1886 “El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde”, en la que el autor representa a una misma persona con dos identidades con características únicas. Esa dualidad de la condición humana se representa ahora en la versión española desde el sillón en el que se sientan dos ministros.

El primero, en el papel del Doctor Jekyll, el ministro institucional. Un gestor compungido que comparece en el Congreso con semblante grave, que dice sentir un “dolor inmenso y una enorme tristeza” por las víctimas de los accidentes de Adamuz y Urda, el que anteriormente había pedido disculpas por los retrasos de la red ferroviaria, el que ensalza la complejidad técnica de los sistemas de seguridad, el que entona discursos de circunstancia y profiere pomposas promesas tras las tragedias, y declara solemnemente que su forma de asumir responsabilidades es dar la cara y ponerse al frente del timón.

Pero tan pronto se apagan los focos de la sala de prensa o del Congreso y cae la noche en las redes sociales, la pócima del algoritmo hace efecto y emerge el Señor Hyde del tuit. Ese es el ministro que no entiende de contención procedimental, el que acusa a los medios de conspiración, el que bloquea a periodistas críticos y tilda a la oposición de carroñera. El ministro que por la mañana se declaraba abrumado por la responsabilidad, se transforma en un implacable ariete verbal capaz de repartir estocadas a izquierda y derecha sin ningún tipo de anestesia diplomática.

En una de esas transformaciones del Doctor Jekyll en Hyde ha ocurrido que España ha presumido de ser un referente internacional en ingeniería ferroviaria a sufrir dos terribles accidentes con más de un centenar de fallecidos. España ha pasado de exportar tecnología a sustituir ingenieros de ADIF y RENFE por personas con carnet del partido, de velocidad y fiabilidad modélicas a insuficiencias en inversión, mantenimiento y protocolos de seguridad.

Resulta fascinante observar esta esquizofrenia política deliberada. El Doctor Jekyll español asume la tragedia con el rostro circunspecto de quien lleva sobre sus hombros el peso del país; pero cuando la opinión pública sugiere que dar la cara incluye en ocasiones presentar la dimisión, el Señor Hyde toma el control del micrófono para recordar que retirarse sería una cobardía y que nadie gestionaría el caos mejor que él. Mientras proclama humilde lealtad al líder y afirma que la sucesión ni le va ni le viene, actúa con la omnipresencia de quien se sabe candidato a un hipotético relevo de Sánchez tras otros cuatro años en el poder.

El acto final de esta versión de la obra de Stevenson se interpretó este lunes en la Diputación Permanente del Congreso. Al igual que el problema del doctor Henry Jekyll comenzó cuando perdió el control sobre la dosis del brebaje y la personalidad destructiva de Edward Hyde acabó devorando por completo al médico, el lunes el ministro Puente estuvo echando balones fuera durante cuatro horas antes de dimitir. Mientras intentaba desplegar el viejo repertorio, el escudo técnico de Jekyll mezclado con las evasivas y reproches propios de Hyde, la fórmula política simplemente se agotó.

El aspecto más revelador de la tragedia de Stevenson es que Hyde no puede sobrevivir sin Jekyll, ni Jekyll puede sostenerse cuando Hyde ha destruido su reputación. La versión institucional del ministro Puente cae aplastada por la versión soberbia y éticamente insostenible del propio ministro Puente.