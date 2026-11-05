El terrible accidente ferroviario de Urda ha dejado un poso de rabia, incredulidad y amargura no solo en los familiares de las víctimas, sino también en la sociedad española en su conjunto.

Salvo aquellos afectos al sanchismo que siguen manteniendo un zorruno silencio sobre el caso, convencidos de que todo ha sido cosa del operario de Adif, del robo intencionado de cobre y de una artera confabulación de la derecha, Putin, el Mossad y Eduardo Inda.

Mientras el exministro se presenta como un damnificado más del siniestro, tal que si hubiera escapado de milagro de entre el amasijo de hierros.

Y mientras el señor Sánchez sigue trotando por los jardines de Moncloa y se deja caer por el CECOPI, de vez en cuando, enfundado en el traje de faena para dar el pego y con el "tumbao" que tienen los guapos al caminar, muchos, digo, han empezado a preguntarse dónde está el dinero.

El dinero que, a espuertas, llega de Bruselas, como llegaba el oro de Ultramar, o el sacrosanto euro del contribuyente.

Pues no se lo llevó el viento, no señor, porque el Gobierno progresista y baladrón lo ha estado invirtiendo en las parrandas de Ábalos, en la fiesta del eclipse, en el viaje a Hollywood de la vicepresidenta, en untar a los jueces, en los spots para la televisión, en mantener contentos a los sindicatos afines.

En premiar a predicadores y tertulianos, en el programa de Broncano, en el mes de vacaciones que disfrutó Barbón al sol de la Pampa, en las camisetas con el eslogan "La Fuerza del Amor" de la precampaña, en la vida loca de Iñaqui Carnicero, en subvenciones para los amiguitos, amiguetes y amigotes.

En la reforma de la Mareta, en guarachas y bañadores, en las joyas de la Castafiore, en las clases de filosofía de Patxi López, en el collar del perro sin amo, en los iglús de Sol, en la libreta de Leire, en las sesiones de peluquería de Gertrudis.

En los caprichos de la Paqui, en montar las algarabías por las calles, en amañar las encuestas del CIS, en combustible para el Falcon, en mariscadas y botellas de Moët Chandon.

Ahí están los cuartos, indudablemente, y no hay por qué buscarlos en otro lugar pues "peor es meneallo".

Que quienes nos dirigen, personas muy instruidas, los dan por bien empleados, mejor que si se destinaran a arreglar los socavones de las autovías, a renovar la red ferroviaria, a potenciar la Educación, a regenerar la Sanidad y atender otros problemas.

Que no son sino bagatelas y minucias y nada tienen que ver con el hecho de que España vaya como un cohete y esté a punto de convertirse, de nuevo, en el milagro de Occidente.