¿Dónde está el dinero?

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Elecciones 2026
Elecciones generales del 29-N, en directo
Lotería Nacional, en directo
El Gobierno alquila 61.603 lectores QR
Dimisión del presidente de Adif
Subida de los intereses
El apoyo a Puente
Brazos lavavajillas
Luis dueño panadería
Voluntarios Noruega
Huelga de compras en el supermercado
Unai Simón infancia
Mueble aparador Conforama
Refugio Óscar Puente
Laio centenario 103 años
Àngels pescadera
Armengol patrimonio
Borrasca 6 noviembre
Ferreiro psicóloga Ronaldo
Pablo iglesias padre
Lavavajillas
Ingeniero compañía eléctrica
Vajilla Marta Ortega en Zara
Estropajo superficies expertos
Fontanero experiencia equipo
Carrefour mueble aparador
Vender una casa rural
Herencias
Croquetas más sabrosas
Albañil con 30 años de experiencia
Un fontanero sobre el radiador
Patatas recién hechas
Aumento temperaturas
Controladora de trenes
Mesa electoral 29-N
Ley de Propiedad Horizontal
Pescado jugoso
Kiko arquitecto 20.000 euros
Ensaladilla rusa
BOE servicios precios Urda
Juguetes Navidad Aldi
Carlos dueño restaurante
Rodrigo electricista trabajo
Frío polar en España
Pescado congelado
Pablo Motos
Ropa de cama Lefties Home
Receta alubias de bote
Receta arroz con leche
Chef
Jordi Roca
Truco limpieza
Mecánico coche
Agricultora en España
Psicóloga tren Urda
Patrimonio Marlaska
Indemnización Puente
Ada Colau vivienda
Mueble aparador Jysk
José Coronado
Camionero edad trabajo
Fontanera jóvenes
Limpieza maquillaje
Error edredón lavadora
Aldi productos gourmet
Kilo de patatas
Vajilla de porcelana Lidl
Dueños hotel pueblo
Lentejas más ricas
Mejores huevos rotos
Instalador de placas solares
Fontanero en España
Luis Costa, pescadero
Nutricionista
Tiempo en España
Mario Vaquerizo
Cristina Clemente, notaria
Receta salmón
Trabajar en las elecciones
Huevos rellenos
Óscar López
Receta croquetas
Mejor banco de España
Elecciones generales 29N 2026
Resultados Elecciones Generales 2026 en España 29N
Vandal English
Comprobar Lotería de Navidad 2026
Análisis Castlevania Belmont's Curse
Trucos GTA VI
Guía GTA VI
Análisis Zelda Ocarina
Accidente ferroviario en Urda, Toledo

Accidente ferroviario en Urda, Toledo Juan Carlos Lucas Europa Press

Blog del suscriptor

¿Dónde está el dinero?

Publicada
Actualizada
Síguenos

El terrible accidente ferroviario de Urda ha dejado un poso de rabia, incredulidad y amargura no solo en los familiares de las víctimas, sino también en la sociedad española en su conjunto.

Salvo aquellos afectos al sanchismo que siguen manteniendo un zorruno silencio sobre el caso, convencidos de que todo ha sido cosa del operario de Adif, del robo intencionado de cobre y de una artera confabulación de la derecha, Putin, el Mossad y Eduardo Inda.

Mientras el exministro se presenta como un damnificado más del siniestro, tal que si hubiera escapado de milagro de entre el amasijo de hierros.

Y mientras el señor Sánchez sigue trotando por los jardines de Moncloa y se deja caer por el CECOPI, de vez en cuando, enfundado en el traje de faena para dar el pego y con el "tumbao" que tienen los guapos al caminar, muchos, digo, han empezado a preguntarse dónde está el dinero.

El dinero que, a espuertas, llega de Bruselas, como llegaba el oro de Ultramar, o el sacrosanto euro del contribuyente.

Pues no se lo llevó el viento, no señor, porque el Gobierno progresista y baladrón lo ha estado invirtiendo en las parrandas de Ábalos, en la fiesta del eclipse, en el viaje a Hollywood de la vicepresidenta, en untar a los jueces, en los spots para la televisión, en mantener contentos a los sindicatos afines.

En premiar a predicadores y tertulianos, en el programa de Broncano, en el mes de vacaciones que disfrutó Barbón al sol de la Pampa, en las camisetas con el eslogan "La Fuerza del Amor" de la precampaña, en la vida loca de Iñaqui Carnicero, en subvenciones para los amiguitos, amiguetes y amigotes.

En la reforma de la Mareta, en guarachas y bañadores, en las joyas de la Castafiore, en las clases de filosofía de Patxi López, en el collar del perro sin amo, en los iglús de Sol, en la libreta de Leire, en las sesiones de peluquería de Gertrudis.

En los caprichos de la Paqui, en montar las algarabías por las calles, en amañar las encuestas del CIS, en combustible para el Falcon, en mariscadas y botellas de Moët Chandon.

Ahí están los cuartos, indudablemente, y no hay por qué buscarlos en otro lugar pues "peor es meneallo".

Que quienes nos dirigen, personas muy instruidas, los dan por bien empleados, mejor que si se destinaran a arreglar los socavones de las autovías, a renovar la red ferroviaria, a potenciar la Educación, a regenerar la Sanidad y atender otros problemas.

Que no son sino bagatelas y minucias y nada tienen que ver con el hecho de que España vaya como un cohete y esté a punto de convertirse, de nuevo, en el milagro de Occidente.

Más en Blog del suscriptor