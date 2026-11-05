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El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la comparecencia ante la Diputación Permanente este martes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la comparecencia ante la Diputación Permanente este martes. Europa Press.

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La dimisión de Óscar Puente: ¿"dignidad política" o control de daños?

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En el vocabulario político español, "dignidad" es una palabra elástica. Sirve para describir una decisión moral elevada y también para disfrazar una retirada táctica forzada por las circunstancias. Este martes, el hasta ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció su dimisión al final de una comparecencia parlamentaria de más de cuatro horas, invocando "dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas". Si uno ignora la cronología, la escena tiene un aire de tragedia clásica. Pero la política no cree en coincidencias: cree en números.

El relato oficial: un sacrificio por "dignidad"

Puente nos contó que tomó la decisión en el mismo instante en que supo que el accidente ferroviario de Urda (Toledo) había dejado 69 muertos. Qué conmovedora capacidad de decisión. Sin embargo, esa determinación "inmediata" eligió casualmente manifestarse justo después de que la oposición lo bombardeara durante cuatro horas y de que todos los grupos —salvo Bildu— le exigieran la dimisión a la cara.

La coincidencia que nadie menciona: la encuesta de los 95 escaños

Y, sobre todo, eligió manifestarse apenas unos días después de que la encuesta de Sigma Dos para El Mundo hiciera temblar el Palacio de La Moncloa: el PSOE cae al 24,6% y se quedaría en una horquilla de 97 a 103 escaños, con estimaciones que rondan los 95 diputados, frente a los 121 de 2023. Dos docenas de escaños evaporados.

El jugador que se levanta antes de que le pasen la cuenta

Es como si un jugador que ha perdido todas sus fichas se levantara un segundo antes de que el crupier le pase la cuenta y anunciara: "Me levanto de la mesa no por el dinero, sino porque mi higiene moral no soporta el humo de este casino". El PP lo dijo con crudeza pero con puntería: lo que le ha hecho dimitir no son las víctimas ni la dignidad, sino la encuesta. O, dicho de forma más precisa, los escaños a punto de caer por debajo de los tres dígitos.

Dos tragedias, 115 muertos y un ministro que aguantó

Hay que entender la aritmética en la que se mueve el Gobierno de Sánchez. Antes del siniestro de Urda, Puente ya cargaba con las 46 muertes del accidente de Adamuz. Dos tragedias ferroviarias graves en un año, 115 fallecidos. Siguiendo la lógica política ordinaria, eso bastaba para que cualquier ministro hubiera dimitido tras el primer siniestro. Pero Puente aguantó. No solo aguantó: llegó a presumir en el Senado de que "el ferrocarril está en su mejor momento". Hasta que las encuestas mostraron que su perfil de combatiente en redes sociales y su gestión desganada de la seguridad estaban empujando a los votantes moderados en masa hacia Feijóo y Abascal.

El tuit de Sánchez: "dio la cara, dio soluciones, dio un paso al lado"

Sánchez escribió en X que Puente "dio la cara, dio soluciones y dio un paso al lado". La traducción no oficial sería: gracias a que el señor Puente se sacrificó a un mes de las elecciones, el PSOE evita que la caída hasta los 95 escaños se confirme la noche del 29 de noviembre. Porque si Puente hubiera esperado a esa noche, cuando el PP y Vox celebren sus casi 200 escaños, ya no sería "dignidad": sería despido.

El detalle que remata la faena: tampoco irá en las listas

Puente hizo además algo muy "decente": anunció que tampoco irá en las listas electorales del 29 de noviembre. Es el summum del control de daños. Se lleva consigo la mochila política y trata de cortar el vínculo visual entre el partido y los dos siniestros sangrientos. Como si, al borrar a Puente de la papeleta, el votante fuera a olvidar los vagones descarrilados y las familias rotas.
"Decisión personal": el cuento del niño con la boca llena de tarta
Por supuesto, Puente insistió en que fue una "decisión personal" y que Sánchez se enteró "minutos antes". Esa versión, para cualquier periodista político, suena como un niño que, con la boca llena de tarta, asegura que la última porción desapareció sola. Una auténtica "decisión personal por dignidad" no suele aterrizar con precisión milimétrica sobre el compás del hundimiento demoscópico y del cerco interno.

La dignidad como telón

Al final, Puente escenificó un sacrificio melodramático para intentar convertir una derrota provocada por la mala gestión y el rechazo ciudadano en un gesto de altura moral. La dignidad, en esta función, es el telón que oculta el verdadero decorado: una encuesta que marcaba 95 diputados y un partido dispuesto a sacrificar a quien haga falta para no confirmarlos en las urnas.

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