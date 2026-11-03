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Imágenes del accidente en Urda. E.P.

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Responsabilidad individual

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Horas después del nuevo accidente ferroviario, la maquinaria mediática aparece hoy para filtrar confusos audios. El objetivo es el de siempre: buscar una «responsabilidad individual» lo más lejos posible del politburó de turno.

Lo hacen todos. En los trenes, el marrón se lo come el maquinista; en los aviones, el piloto. Más allá, se apunta desde los controladores hasta el becario que hace las fotocopias. Y si el «culpable» está muerto, mejor que mejor.

Lo que me indigna es que tanto la víctima como el culpable forman parte del pueblo. Un pueblo que parece incapaz de reaccionar, ni siquiera ante su propia desgracia.

Viajo en tren con mucha frecuencia desde mi regreso a España, hace ya doce años, y lo que he visto en estos últimos tres años es devastador e incomprensible. Casi tanto como lo que sucede en la sanidad pública, sin ir más lejos. Dos trayectorias similares en su decadencia.

Si Óscar Puente, un sujeto que considero claramente incompetente para desempeñar un trabajo digno, hubiera actuado como un profesional normalito, en lugar de comportarse como «perro del perro», tuitero, follador, golfista…, habría hecho algo. Simplemente con ocuparse del mantenimiento de la red ferroviaria, habría sido más que suficiente para su nivel de exigencia.

Porque, por mucho que se pretenda reducir el accidente a un error técnico o humano, la responsabilidad política es innegable cuando lo que está en cuestión es un problema estructural de mantenimiento. Los errores técnicos pueden desencadenar una tragedia; la responsabilidad de garantizar que el sistema funcione con seguridad corresponde también a quienes tienen la obligación de mantenerlo y supervisarlo. Lo primero deberá determinarlo la investigación; lo segundo no puede desaparecer detrás de ella.

Pero Puente ha venido, como tantos otros, a hacer política sucia. Porque el tema es la política, pura política. Y, de paso, lo que hemos terminado haciendo con la democracia, que también se ha contagiado al pueblo en forma de «polarización». Porque el pueblo no es únicamente víctima de esta degradación: también participa en ella cuando renuncia a juzgar los hechos por sí mismos y sustituye el criterio por la obediencia partidista, la ignorancia y el prejuicio. El poder tiene su responsabilidad, pero una sociedad que justifica a los suyos y condena a los otros, con independencia de los hechos, acaba convirtiéndose en cómplice de aquello que denuncia.

El problema, no nos engañemos, es que ahora estamos a un mes de las elecciones, no a un año. Por tanto, la política se resiente y queda menos margen de reacción para unos y otros.

En España, los muertos no importan demasiado. Lo hemos aprendido con ETA. Pero las elecciones sí importan. Y mucho.

Qué tremendo esto, ¿eh?

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