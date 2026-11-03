¿Qué más tiene que pasar? Y, sobre todo, ¿hasta cuándo? Es la primera vez que escribo sobre algo ajeno a mi profesión, pero ante lo sucedido en Urda (y de un tiempo a esta parte), me he sentido impelido a hacerlo. Lo primero es manifestar mi apoyo, aliento, pésame y recuerdo para las víctimas: las que ya no están, las que quedan en los rotos hogares y las que cargarán con el recuerdo de un olivar de Urda (Toledo) el resto de sus vidas.



Este miércoles amanecíamos con otro de esos «hechos aislados» que algunos se empeñan en convencernos de que tienen una «bajísima» probabilidad de suceder. Una anomalía que ya se ha cobrado la vida de 69 personas. Sesenta y nueve ciudadanos que no volverán a casa ni verán más a sus hijos, parejas, familia y amigos. Nos faltan 69 personas que serán siempre recordadas. Por quien seguro no serán recordadas, más allá de unos pocos días o semanas, será por muchos políticos y medios de comunicación. Los enterrarán en el olvido en cuanto les dejen de servir a sus discursos o cuando el siguiente escándalo, noticia o bulo —elijan ustedes— ocupe sus portadas. Esa será su segunda muerte, incluso para los supervivientes.



Para algunos de esos políticos, estas y otras vidas truncadas se han convertido en una minúscula, insignificante y olvidable mancha en su expediente; algo por lo que nadie en su sano juicio debería dimitir, desde luego, máxime si se puede señalar a un rival político con más motivos para hacerlo, a la decisión de un comité de expertos que nadie ha visto o bien, a un anónimo técnico.



De un tiempo a esta parte, los días históricos y los hechos aislados parecen haberse convertido en la norma, en lo normal. Quizá sea esto la nueva normalidad que se decía hace unos años. Los ejemplos abruman. Sufrimos —presuntamente, por supuesto— de corrupciones de todo tipo y color, contrabando, cloacas, protestas violentas, una huelga general contra la oposición —esta no la vi venir, la verdad—, o una «violación de la integridad territorial» continuada. Soportamos también la desprotección y abandono de mujeres y niñas, a las que algunos malnacidos violan y prostituyen, muertes de policías y guardias civiles catalogadas como meros accidentes laborales, narcotraficantes que campan a sus anchas, infraestructuras que se caen a pedazos, accidentes mortales de tren, presiones a jueces y magistrados, apagones energéticos (¡fuera nucleares!, ¿qué puede salir mal?) y eventos climáticos que se tildan de impredecibles y que desde luego nadie parece estar dispuesto a prevenir. Y todo esto es solo una muestra de lo que vemos, de lo que sabemos, ¡qué no habrá bajo la superficie!



Esta siniestra y luctuosa recopilación cuenta con un patrón común: una serie de individuos, a distintos niveles, que ostentan competencias, responsabilidades y mandos, que solo demuestran lo contrario: incompetencia, irresponsabilidad y falta de autoridad. Individuos que desde sus despachos quitan de puestos clave perfiles técnicos o a quienes se atreven a ser críticos, y los sustituyen por gente, en la mayor parte de los casos, tan mediocres o más que ellos mismos.



Ante esto, las reacciones oficiales y de una parte de la sociedad se limitan a la indolencia, la permisividad, el desconocimiento —«ese señor del que usted me habla»—, la desinformación, la interferencia, la difamación, el señalamiento y la muerte social (en el menos malo de los casos), el terrorismo callejero y el pillaje, el jarabe democrático, o el cinismo de echar la culpa al muerto, al que no puede defenderse, al que pasaba por allí, al que no tiene competencias («eso a Vivas»), al estrecho de Ormuz, a la guerra de Ucrania, a Franco o a la otrora conspiración judeomasónica-comunista, hoy rebautizada como la internacional reaccionaria de Elon Musk, al parecer, una suerte de supervillano de novela de Ian Fleming.



No soy adivino y no sé qué pasará mañana, aunque viendo el horizonte, no cabe esperar nada bueno. Menos aún en un inminente periodo electoral donde más de uno hará todo lo imaginable e inimaginable por aferrarse a sus sillas, sillones y mansiones. Por todo esto urge dar respuesta a la pregunta de ¿hasta cuándo vamos a permitir los ciudadanos este frenético e insoportable ritmo de días históricos y hechos aislados? ¿Hasta cuándo vamos los contribuyentes a seguir financiando un supuesto progresismo, en el que solo progresan unos pocos? Entre unos y otros han conseguido convertir una nación en una sociedad rota, disfuncional, polarizada y llena de (h)odio. Aunque quizás ese era el plan desde el principio: divide y vencerás.



En cualquier caso, cosas de la democracia, el próximo 29-N podrá cambiar la situación a mejor, a peor, o simplemente, podrá cambiar todo para que todo siga igual. No lo sé. Pero desde luego será el momento de manifestar y de decidir en las urnas qué país queremos: sometimiento o libertad, arbitrariedad o justicia, nepotismo o igualdad, discurso oficial o pluralidad política. Ustedes eligen, ustedes verán.