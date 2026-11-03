Adamuz y Urda no se olvidan jamás

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Muere Jesús de Miguel, jugador del Tenerife
Elecciones 2026
Accidente tren Toledo, en directo
Elecciones EEUU 2026, en directo
El Gobierno desaloja Sol
Acampada Valencia
Ceuta aprueba un "presupuesto de guerra"
El 'boom' de la inmigración
Entrevista a Feijóo
Ada Colau vivienda
Mueble aparador Jysk
José Coronado
Camionero edad trabajo
Fontanera jóvenes
Limpieza maquillaje
Error edredón lavadora
Aldi productos gourmet
Kilo de patatas
Vajilla de porcelana Lidl
Dueños hotel pueblo
Lentejas más ricas
Mejores huevos rotos
Instalador de placas solares
Fontanero en España
Luis Costa, pescadero
Nutricionista
Tiempo en España
Mario Vaquerizo
Cristina Clemente, notaria
Receta salmón
Trabajar en las elecciones
Huevos rellenos
Óscar López
Receta croquetas
Refugio de José Luis Martínez-Almeida
Fontanero autónomo
Albañil y empresario
Emprendedor venta Amazon
Arquitecto reformas pladur
Mariano Rajoy
Carnicero solomillo precio
Ciudad casa pueblo
Cerrajero trabajadores sueldo
Voluntarios casa gratis
Experto agricultura Marruecos
Asesor laboral trabajo
Psicología adultos
Temperaturas noviembre
Felipe camionero
Espaguetis más sabrosos
Cena fácil y exquisita
Vivir gratis en Dinamarca
Cálculo pensión
Isabel Rodríguez
Kiko arquitecto
5 trucos de domótica
Perro de Ayuso
Antonio propietario 9 viviendas
Priscila albañila
Pescadero subida bacalao
Ignacio abogado indemnización
Montero infancia
Miguel experto en emergencias
Serie 3 temporadas Prime Video
María cuidadora a domicilio
Aguacate Marruecos
Patrimonio Matute
Frutero kilo de patatas precio
Rape y lenguado niños
Miedo fin de ciclo PSOE
Aire polar ruso lunes 2
Dimisión o cese Óscar Puente
Alerta supermercado alimento
Tostada con jamón y tomate
Covadonga dueña de obrador
Hacienda 65 años IRPF
Víctor albañil español en Holanda
César Millán adiestrar humanos
Mejor banco de España
Elecciones generales 29N 2026
Resultados Elecciones Generales 2026 en España 29N
Vandal English
Comprobar Lotería de Navidad 2026
Análisis Castlevania Belmont's Curse
Trucos GTA VI
Guía GTA VI
Accidente ferroviario de Urda.

Accidente ferroviario de Urda. E.E CLM

Blog del suscriptor

Adamuz y Urda no se olvidan jamás

Publicada
Síguenos

El ser humano es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia que no pueda controlar o aceptar cualquier explicación que tranquilice la inseguridad provocada por una circunstancia.

Lo peor es que ya hay más de 100 personas que perdieron su vida en Adamuz y ahora en Urda por esas circunstancias.

¿Qué circunstancias no se pudieron controlar en estas dos tragedias?

¿Quién o quiénes van a tranquilizarnos?

¿Podemos encontrar a un culpable que justifique la incompetencia de los que no arreglan esas y otras circunstancias?

Desde ayer todos los responsables políticos, incluyendo a Pedro Sánchez, que felizmente no estaba de vacaciones, quieren responder a estas preguntas aunque ningún periodista las haya hecho.

¿Qué circunstancias, responsables de estos trágicos accidentes, no se pudieron controlar?

Respuesta del gobierno: Vamos a ir hasta el final. Vamos a pedir responsabilidad a quien sea (menos a mí y a mi gente o mi Puente)

Ya se creó una comisión, nos dirán, de investigación, nombrada por el gobierno (Sánchez y Puente) que van a añadir a su investigación de Adamuz esta nueva tragedia de Urda. Es decir, primeras conclusiones para 2027 o 2028.

¿Y los obsoletos sistemas de seguridad? Respuesta: Hay que dejar trabajar a los investigadores y cuando estos den la información a Puente o a Sánchez, estos dos ya verán qué hacen con eso.

¿Y la vida de las personas pendientes de un error humano (maquinista, inspector, controlador, etcétera) es una circunstancia que no se puede controlar?

Respuesta: Somos un gobierno progresista y tenemos nuestras prioridades. La mejora de las infraestructuras no da más votos.

Conclusión: que nadie hable de esas circunstancias en tiempo de elecciones. Y el que quiera arriesgar su vida pues que diga creyendo en este gobierno.

¿Quién o quiénes nos van a tranquilizar?

Respuesta. Este gobierno tiene los mecanismos de comunicación adaptados a esa situación.

Escuchen la televisión de todos, como hacían con el No-Do

Lean el periódico de un país

Vayan a la red social de Puente. Él lo sabe todo porque no piensa en él sino en su puto amo.

¿Y han encontrado a un culpable que limpie de toda responsabilidad a los responsables del sistema?

Respuesta del Gobierno. Sin tener toda la información que nos darán los investigadores dentro de varios meses, (después de las elecciones, por supuesto) ya podemos avanzar que no es el sistema el culpable. El sistema de seguridad es fiable, moderno y de lo mejor del mundo,

El problema, como han podido escuchar en las grabaciones ( cuando hay que ser transparente, este gobierno está ahí) fue de una persona que se equivocó leyendo el protocolo.

¿Y por qué no son transparentes diciendo lo obsoleto de los mecanismos de seguridad?

¿Y por qué no ser transparentes dando información de los avisos recibidos en los meses anteriores sobre la inseguridad de esos sistemas? Eso no. Hay que esperar la investigación.

Para acusar a una persona que no sea Sanchez o Puente, ahora mismo.

Más en Blog del suscriptor