Adamuz y Urda no se olvidan jamás

El ser humano es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia que no pueda controlar o aceptar cualquier explicación que tranquilice la inseguridad provocada por una circunstancia.

Lo peor es que ya hay más de 100 personas que perdieron su vida en Adamuz y ahora en Urda por esas circunstancias.

¿Qué circunstancias no se pudieron controlar en estas dos tragedias?

¿Quién o quiénes van a tranquilizarnos?

¿Podemos encontrar a un culpable que justifique la incompetencia de los que no arreglan esas y otras circunstancias?

Desde ayer todos los responsables políticos, incluyendo a Pedro Sánchez, que felizmente no estaba de vacaciones, quieren responder a estas preguntas aunque ningún periodista las haya hecho.

¿Qué circunstancias, responsables de estos trágicos accidentes, no se pudieron controlar?

Respuesta del gobierno: Vamos a ir hasta el final. Vamos a pedir responsabilidad a quien sea (menos a mí y a mi gente o mi Puente)

Ya se creó una comisión, nos dirán, de investigación, nombrada por el gobierno (Sánchez y Puente) que van a añadir a su investigación de Adamuz esta nueva tragedia de Urda. Es decir, primeras conclusiones para 2027 o 2028.

¿Y los obsoletos sistemas de seguridad? Respuesta: Hay que dejar trabajar a los investigadores y cuando estos den la información a Puente o a Sánchez, estos dos ya verán qué hacen con eso.

¿Y la vida de las personas pendientes de un error humano (maquinista, inspector, controlador, etcétera) es una circunstancia que no se puede controlar?

Respuesta: Somos un gobierno progresista y tenemos nuestras prioridades. La mejora de las infraestructuras no da más votos.

Conclusión: que nadie hable de esas circunstancias en tiempo de elecciones. Y el que quiera arriesgar su vida pues que diga creyendo en este gobierno.

¿Quién o quiénes nos van a tranquilizar?

Respuesta. Este gobierno tiene los mecanismos de comunicación adaptados a esa situación.

Escuchen la televisión de todos, como hacían con el No-Do

Lean el periódico de un país

Vayan a la red social de Puente. Él lo sabe todo porque no piensa en él sino en su puto amo.

¿Y han encontrado a un culpable que limpie de toda responsabilidad a los responsables del sistema?

Respuesta del Gobierno. Sin tener toda la información que nos darán los investigadores dentro de varios meses, (después de las elecciones, por supuesto) ya podemos avanzar que no es el sistema el culpable. El sistema de seguridad es fiable, moderno y de lo mejor del mundo,

El problema, como han podido escuchar en las grabaciones ( cuando hay que ser transparente, este gobierno está ahí) fue de una persona que se equivocó leyendo el protocolo.

¿Y por qué no son transparentes diciendo lo obsoleto de los mecanismos de seguridad?

¿Y por qué no ser transparentes dando información de los avisos recibidos en los meses anteriores sobre la inseguridad de esos sistemas? Eso no. Hay que esperar la investigación.

Para acusar a una persona que no sea Sanchez o Puente, ahora mismo.