ES NOTICIA:
Elecciones 2026
Últimas noticias
Mapa de noticias
Accidente tren Toledo, en directo
Apagón total en La Palma
La tragedia de Urda hunde a Sánchez
Marlaska y la UCO
Investigación regularización masiva
Primer sondeo elecciones 29-N
Fontanero autónomo
Albañil y empresario
Mariano Rajoy
Psicología adultos
Temperaturas noviembre
Felipe camionero
Espaguetis más sabrosos
Cena fácil y exquisita
Vivir gratis en Dinamarca
Cálculo pensión
Isabel Rodríguez
Kiko arquitecto
5 trucos de domótica
Perro de Ayuso
Antonio propietario 9 viviendas
Priscila albañila
Pescadero subida bacalao
Ignacio abogado indemnización
Montero infancia
Miguel experto en emergencias
Serie 3 temporadas Prime Video
María cuidadora a domicilio
Aguacate Marruecos
Patrimonio Matute
Frutero kilo de patatas precio
Rape y lenguado niños
Miedo fin de ciclo PSOE
Aire polar ruso lunes 2
Dimisión o cese Óscar Puente
Alerta supermercado alimento
Tostada con jamón y tomate
Covadonga dueña de obrador
Hacienda 65 años IRPF
Víctor albañil español en Holanda
César Millán adiestrar humanos
Carlos experto en vivienda
Borja ingeniero batería
Padre indignado casero
Sergio albañil autónomo
Rufián vivienda alquiler
Quique Vidal hipoteca perros
88% españoles
Borja Valero casa
Finlandia almacenamiento nuclear
Pedro Sánchez rutina
Puente perdiz estofada
Pablo Ojeda salsa pescado
Psicología obsesión orden
Mejillones dieta
Sandra Moñino patatas
Pescado frito microondas
Eva Fernández notaria
Juan maquinista
Merche propietaria
Hígado de pollo
Patrimonio Óscar Puente
Mejor banco de España
Elecciones generales 29N 2026
Resultados Elecciones Generales 2026 en España 29N
Vandal English
Comprobar Lotería de Navidad 2026
Análisis Castlevania Belmont's Curse
Trucos GTA VI
Guía GTA VI
Pedro Sánchez y el ministro Óscar Puente, en los pasillos del Congreso.

Pedro Sánchez y el ministro Óscar Puente, en los pasillos del Congreso. Europa Press

Blog del suscriptor

El Siniestro de Urda

Publicada
Síguenos

Escribo estas líneas desde la rabia y el dolor que me produce el accidente de Urda. No estamos en shock, estamos hartos. Hartos de un gobierno incompetente que solo amenaza y mete miedo; hartos de un gobierno mentiroso e inepto, aupado por fuerzas oscuras que odian a España. Un gobierno que no quiere ciudadanos sino súbditos.

El Siniestro de Urda es Óscar Puente y el Siniestro de España se llama Sánchez.

Este gobierno forma parte de lo que Anne Applebaum llama "Cleptocracia": les importa poco el bienestar de la gente y todo lo disfrazan con avances y progreso, cuando en el fondo lo único que quieren es el dinero y el poder. No les para ninguna ética (ni siquiera la estética) y la amoralidad es su bandera.

Por eso, el día 29 de noviembre no será un día para votar en blanco. Ni votar izquierda o derecha, sino votar gestión o ineptitud; seriedad o sátira; Comunismo o Libertad

Más en Blog del suscriptor