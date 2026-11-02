Escribo estas líneas desde la rabia y el dolor que me produce el accidente de Urda. No estamos en shock, estamos hartos. Hartos de un gobierno incompetente que solo amenaza y mete miedo; hartos de un gobierno mentiroso e inepto, aupado por fuerzas oscuras que odian a España. Un gobierno que no quiere ciudadanos sino súbditos.

El Siniestro de Urda es Óscar Puente y el Siniestro de España se llama Sánchez.

Este gobierno forma parte de lo que Anne Applebaum llama "Cleptocracia": les importa poco el bienestar de la gente y todo lo disfrazan con avances y progreso, cuando en el fondo lo único que quieren es el dinero y el poder. No les para ninguna ética (ni siquiera la estética) y la amoralidad es su bandera.

Por eso, el día 29 de noviembre no será un día para votar en blanco. Ni votar izquierda o derecha, sino votar gestión o ineptitud; seriedad o sátira; Comunismo o Libertad