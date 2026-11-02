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El ministro Óscar Puente entrando en el Congreso de los Diputados.

El ministro Óscar Puente entrando en el Congreso de los Diputados. . Europa Press

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Responsabilidad política en los accidentes de trenes

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Las empresas que suministran equipos de control de sistemas están constantemente diseñando mejoras y actualizando el hardware y el software de los equipos. No hay una "maquinaria" estática en el tiempo. Antes de entrar en servicio, los ingenieros hacen pasar a los sistemas por pruebas muy complejas que garanticen el correcto funcionamiento de la señalización, control, desarrollo y mejoras de cualquier infraestructura. Ya pudimos sufrir un apagón.

No se puede perder de vista nunca el producto y para ello hacen falta las mejores licitaciones y controles de calidad. Los fallos humanos muchas veces se producen por fallos técnicos que impiden al operario visualizar con tiempo los posibles errores para actuar a través de los sistemas de control y de los pilotos de colores, rojo, verde, encendidos indicando un fallo.

El Estado debe insistir en la contratación de empresas suministradoras para lo cual hace falta dinero. Las vías están "gastadas"

Se podría entonces inferir que el fallo ha sido de las empresas y de muchos ingenieros por falta de inversión. Esto está lejos de cualquier sospecha, es una ironía. De las que Óscar Puente sabe mucho, aunque dudo sepa usar el lenguaje, ni entenderlo ni hablarlo. Este ministro de la X no es capaz de asumir responsabilidad por el error de la falta de revisión del sistema ferroviario español.

Son muchas las personas con historia propia fallecidas, y muchas también heridas de gravedad. El ministro no es el operario. Pero es bajeza humana hacerle responsable de un fallo técnico en los sistemas para tomar la mejor solución. No lo es, a pesar de cómo los políticos incompetentes están tratando de esquivar responsabilidades, en la búsqueda del fallo causante del accidente.

Óscar Puente debe, como ministro, que leer dosieres para entender qué pasa. Cabría decir que no los ha recibido, es lo más probable ante la dejadez y falta de trabajo de su ministerio.

Hoy tenemos todos que velar a las personas fallecidas. Hará falta una inspección técnica y política por los accidentes y las muchas muertes en los trenes de España.

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