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El ministro de Transportes, Óscar Puente, este miércoles en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, este miércoles en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif. Europa Press

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De lo inverosímil y lo trágico

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Acerca de lo inverosímil hay mucha literatura. Desde antiguo el hombre se ha preocupado por la porción inconcebible, improbable y anormal de la realidad que lo circunda y le requiebra. Ahí tenemos el buen ejemplo de los romanos. Los romanos, tan prácticos ellos, se tomaron la molestia de dejarlo todo por escrito, también los fenómenos que escapaban a su comprensión. Cuenta Valerio Máximo, en su obra "Hechos y dichos memorables", cómo el atleta Equecles de Samos, mudo de nacimiento, ganó una prueba y, al no darle el premio, lleno de indignación recobró el habla. Plinio el Viejo, por su parte, recogió el caso, entre muchos otros, de Epiménides de Cnoso que, siendo un muchacho, cansado después de una larga caminata, se quedó dormido en una cueva cincuenta y siete años. Julio Obsecuente relata lo acaecido en Capua, en el consulado de Tiberio Graco y Manio Juvencio, cuando fue visto el sol durante la noche.

En la España del siglo XXI lo inverosímil sigue siendo moneda corriente y asunto de tanta preocupación para el ciudadano como los que reflejan las encuestas: el precio de la gasolina, las decisiones del VAR o qué disfraz se va a poner uno en Halloween. Pero aunque andemos escasos de Julios, Valerios, Plinios y demás escribanos virtuosos, siempre podemos contar con notarios de la talla de Óscar Puente, titular del Ministerio del miedo, quien, habiendo cumplido con el tuit de rigor y haciéndose esperar más de lo debido, salió a la rueda de prensa para referirse a lo ocurrido en Urda en los siguientes términos: "Un accidente por alcance en la red española es verdaderamente inverosímil". Con la jerigonza del que se ha pasado la mañana leyendo el "Manual de Ferrocarriles" de Alberto García Álvarez, el señor Puente ha descrito el siniestro como "inexplicable" y ha terminado por echarle la culpa a un operario de Adif. "Es una narración exclusiva de los hechos", añadió, rubricando su comparecencia con la petulancia que le caracteriza.

Lo verdaderamente asombroso, kafkiano y esperpéntico es que el ministro, a estas alturas, no haya asumido responsabilidad alguna, se niegue a dimitir y aquí me las den todas -si bien yo estoy convencido de que Pedro Sánchez no le perdonará el haberle arruinado esa campaña electoral de besos y corazoncitos-. Lo trágico es el ruido, la furia y el reguero de sangre en los rieles que el sanchismo está dejando en su caída.

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