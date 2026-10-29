Drama en rima de raíl (poema)

Las vidas en los raíles

a la alta velocidad de la tragedia

la catenaria soportando el dolor

de decenas de seres sin latir

las ventanas escape de heridos

la palpación de los intactos

andando a solas su sorpresa

de vivir

y todo detenido exhausto

tras un choque violento

agotado tras un pico veloz

una punta de rapidez

cortada de raíz

el asombro solitario y escueto

de un maquinista atónito

de llevar un rumbo de muerte

mucho antes del Guadalquivir

la soledad del campo en silencio

de pronto una calma letal

quizás los pájaros aún volando

sus surcos del otoño nuevo

y tantas hojas caídas

que ya no volverán



…. y el tiempo detenido

como todos los muertos

hervor de su sangre caliente

saber que se llevará para siempre

que a sus espaldas cargará historia

mercancías de un pasado

que ya no dejará de palpitar