Drama en rima de raíl (poema)

ES NOTICIA:
Accidente tren Toledo
Elecciones 2026, en directo
Mapa de noticias
Últimas noticias
El sistema de seguridad LZB
El gasto en mantener la red de AVE
Sánchez ve "inasumible" dos tragedias ferroviarias
Los audios entre Adif y los maquinistas
La mala gestión política del AVE
Viajes alta velocidad Madrid-Andalucía
Jubilada que comparte piso
Expertos en bricolaje
Filetes más ricos
Solomillo de cerdo
Calamares más ricos
Banco de almacenaje de Jysk
Cocinero
Luto oficial en España
Esperanza Aguirre
Programador
Albañil en España
Lara Ferreiro, psicóloga
Pescadera
Vivienda en alquiler
Tiempo en España
Gabriel Rufián
Margarita Robles
Incapacidad permanente
Ruta accidente tren
Trucos lavavajillas
La cena más rica de otoño
Cómo lavar zapatillas
Experta limpieza olor armario
Arquitecto coste obra
Ingeniero civil
Venta Amazon dinero
Pescadero precio pescado
Lefties Home vajilla cuadros
Ayudas negocios vandalizados Barcelona
Chef lavar pollo crudo
Voluntarios vivir gratis
Salarios en Suiza
Significado carreteras España
José Andrés accidente tren
Mertxe Aizpurua Bildu patrimonio
Truco calor radiador
Experto limpieza grasa muebles
Plaza de garaje
Dueño de un bar en Madrid
Pedro Sánchez
José Andrés, chef
Psicología
Tiempo en España
Contadores de gas
Albañil
Martín Berasategui
Camionero
Miguel Ángel Revilla
Feijóo sobre su infancia
Ahorro lavadora
Propiedades Ana Mena
Expertos en humedades
Voluntarios adopción gatos
EEUU busca albañiles
Calefacción calderas antiguas
Ingeniero batería red eléctrica
Técnicos calefacción radiadores
Expertos limpieza grasa freidora
Agricultor autónomo pueblo
Pueblo alquiler precio
Arquitecta en España
Jubilación autónomos
Albañil
Calefactor Lidl
Lara Ferreiro
Roberto, frutero
Meteorólogos
Santiago Abascal
El refugio de José María Aznar
Míchel González
Experta en limpieza
Martín Berasategui
Marisco congelado
Ingresos propietario
Propietaria de tres casas
Penalizaciones con recargos
Mejor banco de España
Elecciones generales 29N 2026
Resultados Elecciones Generales 2026 en España 29N
Vandal English
Comprobar Lotería de Navidad 2026
Análisis Castlevania Belmont's Curse
Trucos GTA VI
Guía GTA VI
Los dos trenes, destrozados en la vía entre Urda y Orgaz.

Los dos trenes, destrozados en la vía entre Urda y Orgaz. Rodrigo Mínguez

Blog del suscriptor

Drama en rima de raíl (poema)

Publicada
Síguenos

Las vidas en los raíles
a la alta velocidad de la tragedia
la catenaria soportando el dolor
de decenas de seres sin latir
las ventanas escape de heridos
la palpación de los intactos
andando a solas su sorpresa
de vivir
y todo detenido exhausto
tras un choque violento
agotado tras un pico veloz
una punta de rapidez
cortada de raíz
el asombro solitario y escueto
de un maquinista atónito
de llevar un rumbo de muerte
mucho antes del Guadalquivir
la soledad del campo en silencio
de pronto una calma letal
quizás los pájaros aún volando
sus surcos del otoño nuevo
y tantas hojas caídas
que ya no volverán

…. y el tiempo detenido
como todos los muertos
hervor de su sangre caliente
saber que se llevará para siempre
que a sus espaldas cargará historia
mercancías de un pasado
que ya no dejará de palpitar

Más en Blog del suscriptor