Drama en rima de raíl (poema)
Las vidas en los raíles
a la alta velocidad de la tragedia
la catenaria soportando el dolor
de decenas de seres sin latir
las ventanas escape de heridos
la palpación de los intactos
andando a solas su sorpresa
de vivir
y todo detenido exhausto
tras un choque violento
agotado tras un pico veloz
una punta de rapidez
cortada de raíz
el asombro solitario y escueto
de un maquinista atónito
de llevar un rumbo de muerte
mucho antes del Guadalquivir
la soledad del campo en silencio
de pronto una calma letal
quizás los pájaros aún volando
sus surcos del otoño nuevo
y tantas hojas caídas
que ya no volverán
…. y el tiempo detenido
como todos los muertos
hervor de su sangre caliente
saber que se llevará para siempre
que a sus espaldas cargará historia
mercancías de un pasado
que ya no dejará de palpitar