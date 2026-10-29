El Barcelona y la Unicef

Es noticia en estos días el hecho de que el Real Madrid haya decidido enfrentar finalmente la vergonzosa acción del Barcelona con la compra de árbitros desde hace muchas temporadas, oficialmente desde 2001 a 2018 (yo creo que más de 30 años), en el llamado “caso Negreira” y ha enviado a la UEFA de Europa, un dossier imagino que cuidadosamente preparado por los servicios jurídicos del Club, que contiene más de 50.000 páginas, al que la UEFA ha dado el acuse de recibo.



En uno de mis libros sobre el Real Madrid, "Real Madrid vs Barcelona Una comparación innecesaria" (2019), con resultado obvio por el título, demuestro que el Madrid utilizando el método científico es mucho mejor que el Barcelona y ahora la comparación sería mucho peor para el Barcelona, ya que ha perdido en casi todos los 43 ítems comparados.



Enlazando la noticia del “Negreiragate” recordé que curiosamente hace unos años, concretamente en 2006 salió esta noticia en los medios de comunicación: Los jugadores del Fútbol Club Barcelona lucirán el logotipo de UNICEF en su camiseta. La alianza beneficiaba a niños y niñas de países en vías de desarrollo. Fantástica noticia que fue acogida por el mundo del deporte con todo cariño hacia el Barcelona. Todo un ejemplo altruista para seguir en el mundo del deporte y concretamente del fútbol, el del club culé.



Pero es que no sólo el Barcelona iba a lucir la camiseta con el logo de UNICEF de forma gratuita, sino que también el Fútbol Club Barcelona se comprometió a donar a UNICEF un mínimo de 1,5 millones de euros por año durante los próximos cinco años con el fin de apoyar los programas de UNICEF en favor de los niños y niñas del mundo. Esto ya era una increíble noticia que nos dejó patidifusos a muchos aficionados al fútbol en España, entre ellos a mí.



¿Cuándo ustedes han visto a un catalán, a una entidad catalana y en este caso al todopoderoso Barcelona FC, que haga algo sin ningún interés económico e incluso (válgame Dios, ¡pagando dinero !!)? Yo les confieso que nunca, nunca en mi vida. Los catalanes no tienen ideales, solo intereses económicos, ha sido una frase que ha estado unida, inexorablemente al mundo catalán.



Indagando para ver las posibles causas de esta “locura altruista” del Barcelona y con la inestimable ayuda de la IA, investigué que: a) El Barcelona firmó un acuerdo en el año 2006, extraordinariamente beneficioso para UNICEF: publicidad gratuita mundial en su camiseta + al menos 1,5 millones €/año durante cinco años, b) el empresario turco Şenes Erzik había sido director/gestor de proyectos de UNICEF y posteriormente fue uno de los hombres más poderosos de UEFA, vicepresidente desde 1994 hasta 2015 y c) aquí viene la bomba: Desde 2007 hasta 2015 Erzik fue además número dos del Comité de Árbitros de UEFA.



¿Siguen ustedes pensando que el equipo catalán Barcelona “més que un club”, fue a firmar el acuerdo con UNICEF como Santa Teresita de Lisieux y no sabía que el turco (curiosamente un turco, no un suizo) iba a ser vicepresidente del Comité Ejecutivo, vicepresidente del Comité de Árbitros y presidente del Comité de Responsabilidad Social y Juego Limpio? de la UEFA desde 2007 hasta 2015?



Casualmente, este mundo “altruista” del Barça está lleno de casualidades y es que, además, en el caso del Barcelona las casualidades nunca vienen solas, el presidente de ese Comité Europeo de Árbitros era el español, Ángel Villar Mir, condenado por corrupción y distinguido cliente de la cárcel de Soto del Real de Madrid en 2017. Me gustaría saber, simple curiosidad, dónde fue a parar el 1,5 millones de euros anuales del Barcelona, dentro del organigrama de la UNICEF.



Hay que recordar que y son datos de mi hemeroteca merengue, en 2011, después de la semifinal de Champions Real Madrid–Barcelona, José Mourinho (ya me “olía algo raro” dijo este año al volver al Madrid) hizo sus famosos «¿por qué?» tras la expulsión de Pepe y llegó a cuestionar por qué, según él, determinadas decisiones arbitrales favorecían al Barcelona. A partir de ahí diversos medios españoles señalaron a Erzik. Por ejemplo, AS publicó en mayo de 2011 que Erzik había trabajado como director de proyectos de UNICEF y simultáneamente ocupaba el puesto de número dos del Comité de Árbitros de UEFA.



Si recordamos, el Barcelona fue campeón de la Champions en 1992, 2006, 2009, 2011 y 2015. En 2006 comienza el idilio con UNICEF y finaliza en 2015, ganando el Barcelona 4 copas de las 5 que tiene en este periodo de enamoramiento de UNICEF. Curioso ¿verdad ? En estos últimos 10 años, 2015 a 2025, el Barcelona “desenamorado” ha ganado 0 veces la Champions y el Real Madrid la ha ganado 5 veces. Son datos estadísticos, datos objetivos y no opiniones subjetivas.



Es lícito pensar en la hipótesis de que al Barcelona le interesa estar “enamorado”, bien del catalán Negreira en España o del turco Erzik en Europa, ya que cuando está mal con “cupido” sus títulos desaparecen. ¿Por qué será?