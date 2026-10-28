Halloween, fiesta española

Halloween es una fiesta española y, como sostenía el legendario Joker, estoy cansado de fingir que no lo es.

Aún doblaré la apuesta: es una fiesta española con mayor tradición que el Día de Todos los Santos, pues no sólo cuenta con una superior estirpe temporal, sino que asimismo refleja las tradiciones de uno de los grupos humanos más influyentes en la historia de la Península Ibérica.

Los españoles formamos parte esencialmente de cuatro macrogrupos fenotípicos: los íberos, los romanos, los germánicos y los celtas. Antes de la llegada de los romanos a la resplandeciente Hispania, los principales pobladores de la tierra eran los pueblos célticos.



No obstante, por orquestación evidente, el español actual no se siente relacionado con las tradiciones de sus ancestros; es más: en múltiples oportunidades es deliberadamente guiado hacia el error de que los musulmanes dejaron en los campos de España una influencia genética que jamás sembraron al tiempo que es desviado del conocimiento de su verdadera raigambre céltica.



Es verdaderamente llamativo que un pueblo esté dispuesto a ceder sus tradiciones sin luchar conceptualmente por su pertenencia; Samaín (equivalente al actual Halloween) es una expresión cultural que se desarrolló con profusión en la España prerromana. Fue tan vasta su presencia histórica que aún hoy en plúrimas zonas de regiones como Galicia o Asturias se mantiene este rito fosilizado.



Las características del susodicho son las mismas que aquellas que inmigrantes irlandeses y escoceses (dos bastiones de la prácticamente olvidada cultura céltica) inocularon en el sistema coronario de los Estados Unidos. Sin embargo, es importante en este punto resolver una diatriba histórica: los estadounidenses no adoptaron la fiesta de Halloween porque fuera una expresión cultural de los irlandeses y escoceses, sino que Halloween, que era una tradición holística de la cosmovisión céltica, fue allá donde los celtas fueron. España, como tierra de eminente pasado céltico, es en sumo grado más heredera de Halloween que un país artificial y con apenas unos cientos de años de historia como Estados Unidos.



Samaín era el nexo de unión entre el mundo de los vivos y el plano de los espíritus; su naturaleza era en tan alto grado potente que incluso en la actualidad, en que los circuitos dopamínicos de las juventudes se hallan completamente destruidos —también por retorcido diseño— y la insensibilización de la masa estupidizada impera, Halloween cuenta con un hálito sagrado en torno a sí.



Es de las pocas fechas del año que pueden congregar a los europeos en una única festividad: en una conexión con su ser más ancestral y primitivo. La dinámica de Halloween se halla relacionada estrictamente con el ser complejo del europeo; capaz de la erección de las civilizaciones más gloriosas y, al mismo tiempo, hábil para acometer atrocidades personales.



Europeos étnicos han sido Mozart y Wagner, pero también Jack el Destripador, el rutilante Cervantes y el infame Jeffrey Dahmer, el sempiterno Bartolomé de las Casas y el hematófago Vlad. Es en la complejidad del europoide donde yace su destino histórico y su belleza como ser. Halloween proyecta la necesidad de unión entre los dos mundos: entre la luz y la sombra, la verdad y la obscuridad, la virtud y la pasión. Por ello es, posiblemente, la celebración más refinadamente europea existente y un patrimonio que ha de ser defendido y salvaguardado.



El tríptico litúrgico cristiano, que aúna la víspera del Día de Todos los Santos, el propio Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, sólo logró acoplar a la tradición imperante una fiesta ancestral que, a pesar de la cristianización, prosiguió conservando su particular esencia. El aterciopelado Bécquer, en su celebérrimo relato El monte de las ánimas, realiza una narración absolutamente alineada con las prerrogativas y la imaginería de la festividad de Samaín, habiéndolo redactado mucho antes de la supuesta importación de Halloween que ubérrimos sujetos erráticamente arguyen. Halloween se halla impreso en el ADN del europeo y especialmente en el del español. Renunciar a él es sólo una renuncia a nuestros ancestros y a nosotros mismos.



No quiero despedir el presente sucinto ensayo sin indagar en una cuestión espinosa, como de costumbre. ¿Por qué el español es sistemáticamente impelido a la creencia de que posee pasado genético bereber o arábigo cuando no es el caso al unísono que el individuo medio desconoce que sí posee una tradición genético-cultural céltica? ¿Por qué el privilegio de ciertos grupos humanos en la actualidad sobre otros? Todo ello responde, como usualmente sucede, a una voluntad de erradicación de las identidades blancas en beneficio de una globalización carente de sentido de pertenencia y más fácilmente manipulable.



Haga que sus ancestros se sientan orgullosos. Yo, desde luego, haré lo propio con los míos y saldré el día 31 de octubre a celebrar el eterno Samaín.