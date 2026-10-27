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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero Efe

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Panamá, 'mon amour'!

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El arte de la desaparición fiscal no requiere de magia, sino de geografía y una burocracia perfectamente engrasada.

Durante décadas, determinados nombres han resonado en el subconsciente colectivo como sinónimos de sol, playas y, sobre todo, opacidad.

Panamá se consolidó en el mapa no solo por su canal estratégico, sino por convertirse en el desagüe natural hacia el que se decantaba la corrupción internacional para evadirse, diluirse y, en la práctica, dejar de existir ante los ojos de las haciendas públicas de medio mundo.

El mecanismo siempre ha operado bajo una máxima inalterable: que en el país de origen «nadie se entere de nada». No se trata de un apagón informativo fortuito, sino de un silencio administrativo y mediático minuciosamente diseñado.

El procedimiento es aséptico: se crean estructuras societarias pantalla, se interponen testaferros y los capitales bajo sospecha se difuminan en un entramado donde el rastro del dinero se vuelve invisible. Cuando estallan los escándalos, la polvareda cubre las responsabilidades políticas con la misma rapidez con la que las sociedades offshore cambian de administrador.

El fenómeno no es nuevo ni exclusivo de las grandes fortunas anónimas; toca de lleno a la primera línea de la gestión pública.

Es inevitable recordar el caso de José Bono, el expresidente del Congreso español, cuyo patrimonio y complejas operaciones societarias —incluyendo ramificaciones que apuntaban a la opacidad territorial y la creación de empresas en el extranjero— desataron en su día una tormenta de sospechas sobre el origen de sus bienes. Aquel episodio evidenció cómo el entramado institucional y el blindaje de las élites políticas operan para que las investigaciones judiciales o los sumarios incómodos terminen diluyéndose en el tiempo, convertidos en ruido de archivo mientras los fondos permanecen a buen recaudo.

El goteo de nombres no se detuvo ahí. Tras la estela de Bono, el asfalto de la evasión fiscal se convirtió en una autopista transitada por ministros, deportistas y aristócratas. Imposible olvidar la caída en desgracia del exministro de Industria José Manuel Soria, empujado a la dimisión tras destaparse sus vínculos con el entramado de Mossack Fonseca, o el desfile de celebridades que abarcó desde Rodrigo Rato sacando fondos en plena investigación, hasta la infanta Pilar de Borbón, el cantante Bertín Osborne o el cineasta Pedro Almodóvar. Todos ellos atrapados en el espejo de un archivo que desnudó cómo las élites regularizaban su fortuna a la carta.

Hoy, la inercia de ese fango no ha cambiado de rumbo, sino que acelera su maquinaria. El istmo sigue perfeccionando el negocio de la opacidad tanto para el consumo interno —donde los coletazos judiciales cercan al expresidente Ricardo Martinelli por la macro-trama de Odebrecht y las redes criminales se infiltran en la Dirección General de Ingresos para borrar deudas millonarias— como para dar cobertura inmediata a las urgencias de la política española. El mapa cambia de nombres en los titulares, pero el secreto bancario y el desvío de capitales permanecen intactos como principios rectores.

Por eso la actualidad más descarnada devuelve el protagonismo a las mismas coordenadas tropicales. Ahí emerge la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, copando el foco público tras las denuncias del empresario Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional, que detallan el presunto desvío de 10 millones de euros en comisiones a Panamá vinculadas al polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Esta ramificación convive con sumarios clásicos que se resisten a morir, como el del exconseller Rafael Blasco y su rastro de fondos opacos, o el perfil corporativo de Juan José Acosta González (TR Construya), vetada por el Banco Mundial por utilizar filiales en el istmo para canalizar adjudicaciones irregulares. El broche de oro a este ecosistema lo pone la reciente absolución judicial de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca: el carpetazo definitivo a la causa matriz de los Papeles de Panamá confirma que, mientras las portadas de la prensa se renuevan, el blindaje legal de la opacidad sigue siendo inexpugnable.

Panamá, en este tablero, no es una anomalía del sistema, sino un engranaje necesario. Mientras el ciudadano común se enfrenta a una fiscalización quirúrgica de sus ingresos, los flujos de la gran corrupción encuentran en estas jurisdicciones un puerto seguro donde el barro de la procedencia se limpia con un trámite de registro.

El idilio entre el capital evadido y estos territorios sigue vigente porque cumple la promesa fundamental que todo corrupto exige: impunidad absoluta bajo un cielo tropical.

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