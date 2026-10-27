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Un manifestante, rodeado de jóvenes, revienta el escaparate de una tienda, en Barcelona.

Un manifestante, rodeado de jóvenes, revienta el escaparate de una tienda, en Barcelona. Efe

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Maniqueísmo disfrazado de utopía

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Los acontecimientos de violencia desatada en Francia constituyen un serio aviso para navegantes. Pero no sólo en términos de «paz social». En cualquier sociedad, especialmente en una sociedad multicultural y en crisis parcial como la nuestra, hay individuos, -hoy en número creciente-, al borde de la ruptura.

Por ello debemos ejercer nuestro derecho de libre expresión tomando conciencia de la situación, con ecuanimidad y sensatez. Los políticos, periodistas y actores públicos que, en este marco deletéreo, cultivan la agresividad, incluso la violencia, o exaltan las malas pasiones, como el rencor, el resentimiento o el odio -sean estos de carácter social, de clase, religioso, étnico, o de convicción-, se transforman en irresponsables frívolos y peligrosos.

Un ejemplo contraintuitivo lo constituye la sociedad estadounidense, que, aunque ultradividida, logra evitar lo peor y resolver sus conflictos políticos y sus visiones opuestas del mundo en el marco electoral legal. Se lucha con fiereza por las ideas, pero no para vaciar de sentido el sistema de participación política.

Quienes sin embargo se internan, como señaladamente hacen hoy los partidos de izquierda en España, por la vía de la deslegitimación estatal y la okupación institucional, se transforman así, en potencia, en un nuevo tipo de «golpistas». Son aquellos que desean descomponer el Estado presente, -basta escuchar al actual presidente del gobierno en ese sentido-, mediante su disolución desde dentro a fin de evitar una alternancia política considerada inaceptable. No es más que maniqueísmo disfrazado de utopía.

Esa falta de madurez democrática, exceso de juicio ideológico y ausencia de prudencia civil aboca a caer en el resurgir de las animosidades y, poco a poco, el mimetismo de la violencia. Es decir, todo lo que superamos con cordura, renuncia y constancia gracias a la Transición y al continuo compromiso ulterior de convivir en paz dentro de nuestras discrepancias en un sistema imperfecto, pero enriquecedor y viable.

Es lo que no debemos perder, sobre lo que podemos seguir construyendo, y lo que deberemos adaptar para perfeccionarlo. Es lo que nos jugamos el 29-N.

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