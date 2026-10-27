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El presidente Pedro Sánchez viste una camiseta con el lema 'Somos zurdas', junto a Zapatero, antes de iniciar el mitin de cierre de campaña. . EFE

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Yo soy ambidiestro, ¿qué hago?

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Ahora hay que ser zurdo, zurda o zurde. Y además hay que estar orgulloso de este gobierno o de lo contrario eres simpatizante de Milei, Trump y por supuesto Franco y sus nietos biznietos y tataranietos.

Y yo no sé dónde me meto, porque soy ambidiestro.

Como no estoy de acuerdo con la corrupción institucionalizada en este gobierno, no puedo ser zurdo.

Como no puedo aceptar un gobierno que miente más que habla (y habla mucho) tampoco puedo ser zurdo.

Como no puedo aceptar a un gobierno que se somete a separatistas y hasta a gobiernos extranjeros con tal de mantenerse en el gobierno, no soy zurdo.

Como no puedo aceptar que endeudemos a nuestros hijos y nietos distribuyendo regalos a los suyos en tiempos de campaña electoral, no puedo ser zurdo.

Y así en casi todo lo que hace este gobierno.

Lo siento. No puedo ser ese zurdo que quiere el gobierno que sea.

Entonces ¿soy de derechas?

No, yo soy ambidiestro, que tiene de diestro y de ambi (los dos lados).

Diestro es el que acierta en sus decisiones.

Diestro ( contrario de zurdo) es defender la igualdad de todos, todas y todes ante la ley

Diestro no es una opción política. Es un compromiso moral. Es una manera de ser.

Y como también soy ambi (de ambos lados) defiendo la universalidad de la salud, la educación y todos los demás derechos que me da la Constitución.

O sea, que eso. No soy de derechas ni zurdo

¿Y tú?

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